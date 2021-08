Shakra: Die schweizer Jungs breaking through the ice again

Nach ihrer Album Veröffentlichung Mad World vor knapp eineinhalb Jahren, ist das Quintett zurück. Im Gebäck haben sie den Single-Kracher Break the Ice.

Sänger Mark Fox beschreibt ihr neustes Werk, als coolen Midtempo-Stampfer inklusive eingängiger Gitarrenriffs, mythischen Versen und hymnischen melodiösen Chorus.

Über ein Vierteljahrhundert rocken Shakra nun schon die Hardrock Szene durch. Die Band kann auf eine beindruckende Karriere zurückschauen. Regelmäßigen Chartplatzierungen, die die Band in Deutschland (z.B. #53, #69, #72 und weitere) und selbstverständlich in der Schweiz (z.B. #1, 2x #2, #3, #4, #7 und so weiter) über all die Jahre gesammelt hat, sind nur ein Hinweiß darauf, wie sehr die Jungs aus der Schweiz mit ihrer Musik begeistern.

Mit ihrem neusten Brett knüpfen Shakra genau hier an, da ist sich auf Sänger Mark Fox sicher:“ Break The Ice“ ist bereits jetzt ein Knaller, der an keinem Konzert und auf keiner Playlist fehlen darf. Nicht nur ein Muss für jeden SHAKRA-Fan sondern auch für jeden Liebhaber guten, bodenständigen Hard Rocks!“