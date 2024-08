BFY: veröffentlichen Debütalbum „Alpacalypse Now“ und stellen neues Genre „Sexy Metal“ vor

Das Quintett BFY aus Miesbach im tiefsten Süden Deutschlands hat nach über einem Jahrzehnt in der Musikszene und einer Reihe von Singles endlich sein Debütalbum veröffentlicht. Es hört auf den Namen Alpacalypse Now und ist eine einzige Hommage an die skurrilen Seiten des Lebens, voller flauschiger Alpakas, Kätzchen im Weltall und biergetränkter Roadtrips nach Island.

Die Band selbst nennt diese recht abenteuerliche Themenwahl „Sexy Metal“. Mit Einflüssen von Bands wie Lamb Of God, Electric Callboy und Zebrahead verbinden sie harte, aggressive Riffs und treibende Grooves mit humorvollen und ungewöhnlichen Texten.

Sänger Max Berger: „Alpacalypse Now ist das ultimative Statement unseres Strebens nach der Weltherrschaft des Sexy Metal. Das bedeutet für uns, harte Musik mit charmanten und witzigen Texten zu kombinieren. Angesichts der düsteren Realität da draußen ist es höchste Zeit, die Welt mit einer Prise Kätzchen und Alpakas zu verschönern.“

Neben den üblichen Produktionskosten verschlang das Projekt laut Band ganze 27 Kisten Tegernseer Helles und 38 Kilogramm Döner.

Das führte wohl dazu, dass für die weitere Professionalisierung des Projekts keine Versorgungsmittel mehr zur Verfügung standen, denn eigentlich plante die Band auch ein Musikvideo zum Song The Journey, das jedoch „aufgrund akuten Biermangels“, so die Band, verschoben werden müsse. Letztlich werde das Endergebnis in der Folge aber nur „umso sexier“. Der Presse sagte die Band darüber hinaus, dass mehrere Konzerte geplant seien, zunächst aber eine ausgedehnte Tournee durch die Kneipen und Bars des Oberlands anstehe.

BFY sind:

Max Berger – Gesang

Jakob Pflüger – Gitarre

Dominik Krendl – Gitarre

Carlos Lischka – Bass

Christoph Prochazka – Drums

BFY im Netz:

https://www.instagram.com/bfy_sexymetal