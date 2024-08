Dynazty: präsentieren mit „Devilry Of Ecstasy“ den ersten Song vom neuen Studioalbum

Nach Veröffentlichung ihres letzten Erfolgsalbums Final Advent (im Sommer 2022 bei AFM Records erschienen), hat die schwedische Melodic Metal Übermacht Dynazty einen ersten Song aus ihrem neuen Album vorgestellt, welches bald erscheinen soll!

Auf ihrem neuen Track Devilry Of Ecstasy schlägt die Band mit unbändiger Power und einem kolossal epischen Sound in bester Dynazty-Manier zurück. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 liest sich die Karriere von Dynazty zwar wie ein Märchen, ist aber das Ergebnis einer hart arbeitenden, ehrgeizigen Band. Unzählige Tourneen in ganz Europa mit Größen wie Sabaton, Battle Beast oder Pain, um nur einige zu nennen, ein unglaublich erfolgreicher Backkatalog mit acht Chart-stürmenden Alben und Millionen von Streams auf digitalen Plattformen beweisen: Dynazty treffen nicht nur den Zeitgeist des modernen Melodic Metals, ihre neue Single scheint schon jetzt auf ein kommendes Album hinzudeuten, auf dem die Band noch mal eine gehörige Schippe drauflegen wird!

„Wir freuen uns riesig, endlich mit neuer Musik zurückzukehren und das nächste Kapitel von Dynazty zu beginnen“, sagt Sänger Nils Molin.

„Devilry Of Ecstasy ist ein 3,5-minütiger Nervenkitzel und Prolog dessen, was noch kommt. Der Song ist eine warnende Geschichte und erinnert an eine uralte Wahrheit: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.“

Weitere Albumdetails sollen schon bald folgen.

Dynazty live:

15.08.2024 (DE) Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

17.08.2024 (NL) Eindhoven, Dynamo Metal Fest

Dynazty sind:

Nils Molin – Gesang

Love Magnusson – Gitarre

Mikael Lavér – Gitarre

Jonathan Olsson – Bass

Georg Härnsten Egg – Drums

Dynazty online:

www.dynazty.com

www.facebook.com/dynaztyband

www.instagram.com/dynazty_official