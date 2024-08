Heaven-Gemini: veröffentlichen neue Single „Tinnitus“

Die Progressive-Metal-Newcomer Heaven-Gemini aus Kuopio haben eine neue Single veröffentlicht. Tinnitus ist auf allen Streaming-Diensten verfügbar. Das zum Song veröffentlichte Musikvideo gibt einen Einblick in die Geschichte des kommenden Albums.

„Tinnitus is an auditory perception that is not caused by an external sound source. Therefore, tinnitus is an internal sound. And the internal sound doesn’t always speak kindly; sometimes it screams“, erklärt der Komponist und Texter des Songs Aleksi Kokko.

„With its appealing rhythms and straightforward transitions, Tinnitus is simply beautiful“, resümiert Gitarrist Mikko Soininen.

Der Song schreitet mit vertrackten Rhythmen voran, ist aber auch einer der eingängigeren Titel der Band. Auf dem Album steht Tinnitus für die Stimme des Gewissens, die durch Zeit und Raum hallt.

Seht euch das Musikvideo zu Tinnitus auf YouTube (hier) an:

Das Musikvideo setzt die mit Pathomania begonnene Serie fort. Die Saga nähert sich ihrem Ende, aber es wird noch mehr kommen, deutet die Band an.

Das Album Luonnonoikku wird im Herbst 2024 über Inverse Records veröffentlicht. Das Album wurde von Seppo Nummela gemischt und von Joni Borodavkin gemastert. Das Cover-Design stammt von Jussi Huttunen.

Heaven-Gemini – Tinnitus

01. Tinnitus

ISRC: FI3FC2448113

Komposition: Aleksi Kokko

Text: Aleksi Kokko

Arrangement: Aleksi Kokko, Santtu Paananen, Mikko Soininen, Eetu Savolainen

Label: Inverse Records

Hört euch die Single auf Musikdiensten (Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal etc.) an: https://push.fm/fl/heaven-gemini-tinnitus

Heaven-Gemini sind:

Aleksi Kokko -Gitarre, Gesang

Mikko Soininen – Gitarre

Santtu Paananen – Schlagzeug

Eetu Savolainen – Bass