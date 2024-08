God Dethroned: stellen Visualizer zu finaler ‚The Hanged Man‘-Single online

God Dethroned, eine der respektiertesten niederländischen Extreme-Metal-Bands, werden ihr neues Studioalbum nächsten Freitag, am 6. September 2024, via Reigning Phoenix Music (RPM) veröffentlichen und ehe die weltweiten Death/Black-Gemeinde The Judas Paradox endlich zu Gehör bekommt, präsentiert die Truppe mit The Hanged Man eine letzte Single daraus. Der Track geleitet Fans die restlichen Stufen hinab in die Abgründe der neuen Scheibe, indem er ihnen mit knüppelndem Doublebass- und Bassspiel direkt die Luft abschnürt. Der melodische Aspekt kommt in Form von intriganten Gitarrenleads jedoch nicht zu kurz! Im Text kommt einmal mehr auch Judas Iskariot, die maßgebliche Inspirationsquelle hinter dem Albumtitel, zum Vorschein, der dieses neue Result aus der Höllenschmiede der Band abrundet.

„Die Grundlage dieses Songs ist die aus dem Tarot-Bereich bekannte Karte des Gehängten [engl. The Hanged Man]. Den Songtext haben wir bewusst einfach gehalten, was ihn jedoch extrem eingängig macht. Tarot-Karten als Basis zu wählen, war eine wilkommene Abwechslung: Ich mag sie bzw. ihre Bedeutungen sehr und ich hatte die Möglichkeit, einmal anders zu texten, wie ich es noch nie zuvor getan hatte. Die Karte des Gehängten steht übrigens für ein Opfer. Musikalisch ist der Track eine groovige Death-Metal-Vollbedienung mit einem Mittelteil, aus dem besonders Dave Meesters virtuoses Gitarrenspiel hervorzuheben ist. Man hat das Gefühl, dass Dave Murrays Death-Metal-Version zur Höchstform aufläuft“, so Frontmann Henri „The Serpent King“ Sattler.

The Judas Paradox wurde von der Band in Eigenregie produziert, auch dessen Abmischen übernahm Sänger/Gitarrist Henri selbst. Ihren grandios finsteren Klang erhielt die Scheibe letztendlich in den Fascination Street Studios von Mastering-Experte Tony Lindgren, der zuvor bereits Werke zahlreicher Szenegrößen wie Opeth, Amorphis, Enslaved, Katatonia, Kreator oder auch Sepultura veredelte.

Nach der The Judas Paradox-Veröffentlichung werden God Dethroned vom 26. September bis zum 26. Oktober gemeinsam mit Batushka und Vltimas die EU/UK-Bühnen heimsuchen.

God Dethroned live:

Epic Prophecy For Europe

w/ Batushka, Vltimas

26.09.2024 RO Bukarest – Metal Gates Festival (Warm-up-Party)

27.09.2024 BG Sofia – Mixtape 5

28.09.2024 AT Wien – Szene

29.09.2024 CZ Brünn – Fléda

30.09.2024 AT Graz – Explosiv

01.10.2024 CZ Ostrau – Barrák Music Club

02.10.2024 SK Košice – Collosseum Club

03.10.2024 HU Budapest – A38

04.10.2024 IT San Donà di Piave (VE) – Revolver Club

05.10.2024 IT Rom – Traffic Live

06.10.2024 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

08.10.2024 DE Leipzig – Hellraiser

09.10.2024 CH Luzern – Schüür

10.10.2024 DE Mannheim – MS Connexion Complex

11.10.2024 BE Ronse – Garage Rockt!

12.10.2024 UK Manchester – Academy 3

13.10.2024 UK Bristol – Thekla

14.10.2024 IE Dublin – The Academy

15.10.2024 UK Belfast – Limelight 2

17.10.2024 UK Glasgow – Slay

18.10.2024 UK Sheffield – Corporation

19.10.2024 UK Birmingham – The Castle & Falcon

20.10.2024 UK London – The Underworld Camden

21.10.2024 UK Milton Keynes – The Craufurd Arms

22.10.2024 NL Eindhoven – Dynamo

23.10.2024 NL Zwolle – Hedon

24.10.2024 DE Herford – KulturWerk

25.10.2024 NL Ulft – DRU Cultuurfabriek

26.10.2024 DE Bochum – Turock Fest

Infos & Tickets: https://linktr.ee/epicprophecy2024

05.10.2025 US Elgin, IL – Metal Threat Fest

God Dethroned sind:

Henri Sattler – Gesang, Gitarre

Jeroen Pomper – Gesang, Bass

Dave Meester – Gitarre

Frank Skillpero – Schlagzeug

Mehr zu God Dethroned:

goddethroned.com | Facebook | Instagram