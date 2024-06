God Dethroned: enthüllen Musikvideo zu furioser ‚Rat Kingdom‘-Single

Vier lange Jahre nach der Veröffentlichung ihres vielgelobten Illuminati-Albums steigen die niederländischen Black-/Death-Metal-Ikonen God Dethroned aus den stillen Untiefen empor, um der Welt mit The Judas Paradox ein höllisches neues Werk via Reigning Phoenix Music (RPM) zu präsentieren. Die Holländer fackeln nicht lange und geben mit der ersten Singleauskopplung auch direkt die Marschrichtung der am 6. September 2024 erscheinenden Platte vor: Rat Kingdom ist eine unerbittliche Abrechnung mit dem Vatikan und behandelt die finstersten Leichen, die in dessen Keller liegen.

Frontmann Henri „The Serpent King“ Sattler erläutert: „Dieser Song erzählt vom Vatikan, wo abseits des Weltgeschehens nach wie vor Unmengen an Geschehnissen vertuscht werden. Wer auch immer versucht dort auszupacken, verschwindet einfach in den Schatten der Gemäuer. Die anfänglichen Melodien verleihen dem Song eine hymnisch-bombastische Atmosphäre, bevor ein wahrer Black-Metal-Sturm hervorbricht und der Serpent King mit einem unnachahmlichen Gitarrensolo, mit dem er dem verstorbenen Jeff Hanneman Tribut zollt, ins Höllenlicht tritt.“

Nach Asmodevs, das sich überarbeitet und unter dem leicht angepassten Titel Asmodeus auch auf The Judas Paradox wiederfindet, ist Rat Kingdom die zweite Single aus God Dethroneds kommendem 13. Studioalbum, das Fans in eine (Unter-)Welt voller Lug und Trug mitnimmt. Dort verschwimmen jegliche Grenzen zwischen Gut und Böse und die Natur der Macht zeigt ihr wahres Gesicht. Dieses brutale, unverblümte Zeugnis des aktuellen Zustands der Menschheit lässt jegliche Masken fallen und zeigt deren eigentliches Wesen.

Die elf auf The Judas Paradox befindlichen Songs wurden von der Band in Eigenregie produziert, auch deren Abmischen übernahm Sänger/Gitarrist Henri selbst. Ihren grandios finsteren Klang erhielt die Scheibe letztendlich in den Fascination Street Studios von Mastering-Experte Tony Lindgren, der zuvor bereits Werke zahlreicher Szenegrößen wie Opeth, Amorphis, Enslaved, Katatonia, Kreator oder auch Sepultura veredelte.

The Judas Paradox wird die Band einmal mehr auf zahlreiche Bühnen dieser Welt führen, beginnend mit einer Europatour an der Seite von Batushka und Vltimas. Weitere Shows für die am 26. September startende Reise befinden sich in Arbeit und sollen schon bald angekündigt werden; alle bisherigen Termine findet ihr unten!

The Judas Paradox wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digipak

– CD-Jewelcase

– farbige LP („blasphemisch-rein“, „gotteslästerlich“, und „todesverherrlichend“)

– verschiedene Bundles (wählt aus T-Shirt, CD-Digipak, Vinyl und Kassette)

– digital

The Judas Paradox Tracklist:

01. The Judas Paradox

02. Rat Kingdom

03. The Hanged Man

04. Black Heart

05. Asmodeus

06. Kashmir Princess

07. Hubris Anorexia

08. The Eye Of Providence

09. Hailing Death

10. Broken Bloodlines

11. War Machine

God Dethroned live:

20.07.2024 DE Weil am Rhein – Baden in Blut Metal Open Air

03.08.2024 PT Vagos – Vagos Metal Fest

Epic Prophecy For Europe

w/ Batushka, Vltimas

26.09.2024 RO Bukarest – Metal Gates Festival (Warm-up-Party)

27.09.2024 BG Sofia – Mixtape 5

28.09.2024 AT Wien – Szene

30.09.2024 AT Graz – Explosiv

01.10.2024 CZ Ostrau – Barrák Music Club

03.10.2024 HU Budapest – A38

04.10.2024 IT San Donà di Piave (VE) – Revolver Club

05.10.2024 IT Rom – Traffic Live

06.10.2024 IT Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

08.10.2024 DE Leipzig – Hellraiser

09.10.2024 CH Luzern – Schüür

10.10.2024 DE Mannheim – MS Connexion Complex

12.10.2024 UK Manchester – Academy 3

13.10.2024 UK Bristol – Thekla

14.10.2024 IE Dublin – The Academy

15.10.2024 UK Belfast – Limelight 2

18.10.2024 UK Sheffield – Corporation

20.10.2024 UK London – The Underworld Camden

24.10.2024 DE Herford – KulturWerk

Infos & Tickets: https://linktr.ee/epicprophecy2024

05.10.2025 US Elgin, IL – Metal Threat Fest

God Dethroned sind:

Henri Sattler – Gesang, Gitarre

Jeroen Pomper – Gesang, Bass

Dave Meester – Gitarre

Frank Skillpero – Schlagzeug

Mehr zu God Dethroned:

Facebook | Instagram