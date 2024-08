In Schwerer See: veröffentlichen erste Single ihrer Debüt-EP

Mit Konventionen haben In Schwerer See nun die erste Single ihrer Debüt-EP veröffentlicht, die bis Ende des Jahres digital über Iwishicouldstay und bei Krachige Platten auf Vinyl und Tape erscheinen wird.

„Hauptsache ist, es bleibt alles beim Alten. Abgrund voraus. Der Kurs wird gehalten.“ –Konventionen präsentiert sich nicht nur auf musikalischer Ebene mitreißend und eindringlich, sondern liefert auch eine schrecklich akkurate Beschreibung gesellschaftlicher Realität. Doch In Schwerer See machen deutlich, dass diese überwunden werden kann. Und zwar durch das Hinterfragen von Scheindebatten und Konventionen sowie einen gemeinsamen Willen zur Veränderung.

In Schwerer See sind aufgebrochen, um Gründe für Zuversicht in einer trostlos anmutenden Welt zu suchen. Mit mitreißendem melodischem Hardcore-Sound und emotionalen Texten schlägt die neue Band aus Rastatt mit Leuten von Nocomply, Kaishakunin und Strawberry Corn eine Bresche in das fatalistische Stimmengewirr, das uns permanent umgibt.

Links:

Youtube: https://youtu.be/bx5kz0R4Xto

Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/track/3ATX8V1sS9otnL14y6OWAQ?si=8e0c9100a528477c

Itunes: https://music.apple.com/us/album/konventionen-single/1758090943

Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B0D9MK1DL5

Deezer: https://www.deezer.com/de/album/617353821

Instagram: https://www.instagram.com/inschwerersee

Facebook: https://www.facebook.com/inschwerersee