The 69 Eyes: feiern 20 Jahre „Devils“ mit Jubiläumstour

Devils, das bisher erfolgreichste The-69-Eyes-Album, wurde am 22. Oktober 2004 veröffentlicht. Es war glamouröser und härter als seine Vorgänger, was die Helsinki Vampires in die vorderste Reihe der weltweiten düster-melancholischen Goth- und Love-Metal-Gemeinschaft beförderte – und es flirtete offener mit der amerikanischen Popkultur. „Wir wollten, dass dieses Album uns in die Staaten bringt“, blickt Sänger Jyrki 69 zurück. Genau das geschah, als Devils in den USA erschien und die Band kurz darauf zum ersten Mal dort tourte. Wenn es EINEN Song gibt, für den The 69 Eyes bekannt sind, dann ist es Lost Boys, der sich auf ebenjenem Werk wiederfindet und eine Hommage an die endlos feiernden kalifornischen Vampire aus dem gleichnamigen Film darstellt. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Klassikerplatte sowie dazugehöriger LP- und CD-Neuauflagen werden The 69 Eyes bei ausgewählten Konzerten das gesamte Devils-Album zum Besten geben und zusätzlich ein Best-of-Set präsentieren. Die Termine lauten wie folgt:

Classic Album 20th Anniversary Tour

Präsentiert von musix, powermetal.de, Vallila Music House Live & Bottom Row

25.10.2024 CZ Prag – Rock Café

26.10.2024 DE Mühlhausen – Alte Fleischerei

28.10.2024 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

29.10.2024 CH Zürich – Dynamo

30.10.2024 DE Saarbrücken – Garage

31.10.2024 DE Köln – Carlswerk Victoria *

01.11.2024 DE Hamburg – Uebel & Gefährlich *

02.11.2024 DE Leipzig – Felsenkeller */**

* Hell Nights w/ Nekromantix, The Other & Zombeast

** + Mad Sin

Infos & Tickets: http://69eyes.com/tour

Weitere The-69-Eyes-Livetermine:

16.08.2024 FI Saariselkä – Jänkhällä Jytisee

21.09.2024 FI Raasepori – Billnäs Rock Festival

27.09.2024 FI Helsinki – Ääniwalli

Über The 69 Eyes

Allgemein auch als Helsinki Vampires bekannt, hat das Quintett mit Kultalben wie Blessed Be und Paris Kills mehrfach Platin erreicht und in seinem Heimatland Finnland nicht nur die Spitze der Single- und Albumcharts gestürmt, sondern auch allgemein die Welt in einen sündigen Kosmos aus Liebe, Tod und Melancholie gestürzt und dabei mehr Langlebigkeit als jeder andere Act bewiesen, der damals im Rahmen des Gothic-Hype der frühen 2000er entstanden war. Mit der Weiterentwicklung ihres Sounds in Richtung Sleaze-Rock auf Devils (2004) und Angels (2007), der majestätisch-dunklen Stimme sowie den Elvis-Anleihen von Sänger Jyrki 69 hat sich die Band mit ihren bisherigen zwölf Alben weltweit eine große Fanbasis aufgebaut und diese durch unablässiges Touren in Europa, Amerika, Asien und Australien weiter gefestigt.

Ihr 13. Album, Death Of Darkness, ein Glam-Goth-Geniestreich über zehn verschwenderisch finstere, mühelos coole Kapitel, ist eines ihrer makellosesten und beständigsten – und trägt einen Titel, der natürlich sowohl stilvoll als auch wunderbar symbolisch ist. Genau wie ihre Musik. 2023 ist weit entfernt von den Anfängen des neuen Jahrtausends, als Gothic-Rock-Bands auf jedem Friedhof auftauchten und finnische Vampire die Charts rund um die Welt stürmten, doch der Geist einer Weltklasseplatte wie Death Of Darkness, die schiere Leidenschaft, diese geheimnisvolle Aura und die feine Ironie, sind weiterhin quicklebendig.

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Leadgesang

Bazie – Gitarre, Begleitgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Begleitgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

