The Mercury Riots: veröffentlichen nach Auftritt beim W:O:A 2024 heiße neue Videosingle

Was ist das für eine süße Melodie, die da dein Trommelfell massiert? Japp, sie haben es verdammt noch mal wieder getan. The Mercury Riots waren in letzter Zeit extrem fleißig. Gerade vom legendären Wacken Open Air zurückgekehrt, wo sie am Montag auf der LGH Clubstage gespielt haben – schon bereit, eine weitere Videosingle aus ihrem von der Kritik gefeierten Album In Solstice zu veröffentlichen.

Nach ihrer allerersten Videosingle Be Yours im April dieses Jahres, die als Vorgeschmack Bock auf ihr brandheißes Album In Solstice machte, das wir seit dem 21. Juni überall online genießen dürfen, legen The Mercury Riots nun mit einem Sommerhit für alle nach und überraschen uns mit einer weiteren Videosingle: Sweet Melody. Auf dem neuen Track erfreuen uns die vier Besties aus L.A. einmal mehr mit ihren harten und schweren Melodien, die diesmal noch sexier klingen (wie machen die das nur?).

Du wirst dich dabei ertappen, wie du mit den Füßen zu den smoothen Gitarrenklängen wippst, dein Kopf zu den fesselnden Vocals mitschwingt und du mit den Fingern zu den knalligen Drums dieses ohrwurmigen Publikumslieblings klopfst. Sweet Melody ist eine fesselnde Mischung aus Rock’n’Roll-Energie und melodischen Hooks. Der treibende Rhythmus und die bluesigen Gitarrenriffs des Songs bilden eine dynamische Kulisse für die fesselnden Vocals; dazu ein eingängiger Refrain, der sowohl einprägsam als auch emotional ist. Und all das ergibt schließlich einen wirklich herausragenden Track. Der zutiefst romantische Liedtext erzeugt Bilder von rauchgeschwängerten, trunkenen Spaziergängen in schlaflosen Nächten mit Seelenverwandten sowie ein starkes Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl. Sweet Melody handelt davon, wie es ist, eine Person im Leben zu haben, von der du weißt, dass sie durch dick und dünn an deiner Seite bleibt, ein Partner in Crime, der dir hilft, die Welt zu erobern und jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte.

Das Video zur Single (Regie: Niko Rtshiladze) hat definitiv einen hypnotisierenden, kreativ-künstlerischen Stil, der sich auf die einfallsreiche Produktionstechnik zurückführen lässt. Die Produktionsqualität ist erstklassig und unterstreicht den rohen, authentischen Vibe der Musik. Rtshiladzes Regie bringt die Essenz der Rockkultur von L.A. zum Ausdruck. Im Video spazieren die vier Bandmitglieder Felipe Rodrigo (Gitarre), Jonny Udell (Schlagzeug), Justin Walker (Lead Vocals) und Fede Delfino (Bass) – lange Haare, dunkle Kleidung, mit einem frechen Funkeln in den Augen und dem provokanten Hauch eines dreckigen Grinsens auf den Lippen – lässig durch ihre Heimatstadt Los Angeles, über den berühmten Sunset Strip und Santa Monica Boulevard: Die Visuals untermalen den energiegeladenen Vibe des Songs und passen perfekt zur Stimmung des Tracks. Und da sich die Festivalsaison nun bald dem Ende zuneigt, ist es an der Zeit, den L.A.-Muscle-Rock-Tank aufzufüllen und die guten Vibes mit einer weiteren gesunden Dosis boogie-esken Rock’n’Rolls, garniert mit einer angemessenen Menge an rauchigem Growling, aufrechtzuerhalten.

Und genau diesen Vibe bringen The Mercury Riots derzeit auch mit ihrer Tour nach Europa – und so kürzlich auch auf die legendäre LGH Clubstage beim Wacken Open Air, wo die genialen Live-Künstler eine Killer-Performance ablieferten. Das Interview dazu gibt es auf Instagram: HIER

Du hast den Repeat-Button so lange ausgereizt, bis deine Finger wund sind, aber du leidest immer noch unter Entzugserscheinungen von diesem rohen, fesselnden Sound? Keine Sorge! Hier kannst du die The Mercury Riots im August 2024 noch erleben:

10. August – Malmo Festival – Rock Stage – Malmo, Schweden

14. August – Vasteras Officersmass – Vasteras, Schweden

16. August – Billy Bootleggers – Nottingham, UK

17. August – Gifford Arms – Wolverhampton, UK

18. August – Vinyl Tap – Preston, UK

23. August – Musikhuset – Gavle, Schweden

24. August– Suomi Live – Tornio, Finnland

31. August – Eksjo Stadsfest – Eksjo, Schweden

Weitere Infos zu The Mercury Riots könnt ihr hier nachlesen: