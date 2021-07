Coreleoni: geben neuen Sänger bekannt

Sie sind wohl eine der passioniertesten Hommagen an den klassischen Hard Rock, die sich in letzten Jahren hervorgetan hat: die 2018 gegründeten Coreleoni.

Nun vermeldet die Formation um Gotthard-Gründungsmitglied und Ausnahmegitarrist Leo Leoni einen Neuzugang am Gesangsposten. Der neue hinterm Mikro ist Eugent Bushpepa. Der gebürtig aus Tirana/Albanien stammende Musiker und Songwriter startete seine Karriere bereits früh. Schon mit sechs Jahren gewann er einen nationalen Gesangswettbewerb. Für sein Zahnmedizin-Studium zog er nach der Schule nach Bologna/Italien, bis er 1998 seine Profikarriere mit der Band Sunrise begann. Mit ihr trat er unter anderem im Vorprogramm von Deep Purple und Duff McKagan (ex-Guns N´ Roses) auf. 2014 tourte Bushpepa als Sänger von Darkology zusammen mit Overkill, Prong und Enforcer durch ganz Europa.

Seit 2011 arbeitet er als Vocal Coach für das TV-Format The Voice Of Albania. 2018 repräsentierte er sein Land beim Eurovision Song Contest in Lissabon (Song Mila) und belegte damit den siebten Platz.

„Das erste Mal ist Eugent mir tatsächlich beim ESC aufgefallen“, sagt Leo Leoni über ihn. „Ich mochte seine Stimme auf Anhieb und mir gefiel auch sein ESC-Song. Als wir dann in die Situation kamen, nach einem neuen Sänger Ausschau halten zu müssen, kam er mir sofort wieder in den Sinn und ich habe ihn einfach kontaktiert. Er war darüber anfangs wohl ziemlich erstaunt, aber auch genauso erfreut. Er ist ein großartiger Sänger und ein wahnsinnig toller Mensch. Er hat unfassbar viel Seele und Emotion in seiner Stimme und seiner Weise, Musik zu machen. Das fasziniert mich sehr und ich hoffe, euch da draußen ebenso.“

Bushpepa ist Vollprofi und zugleich Vollblut-Sänger. Genau wie seine neuen Bandkollegen lebt und atmet er jenes Lebensgefühl für großen, zeitlosen Classic Rock, für pure Musik-Nostalgie, gepaart mit modernem Sound.

Dabei fängt Coreleoni nicht nur musikalisch den Spirit der Anfang-90er ein, sondern auch den, der das Lebensgefühl auf, vor und hinter der Bühne damals so besonders machte: Coreleoni ist ein hochkarätiges Musiker-Ensemble, bei dem Freundschaft und Kollegialität groß geschrieben werden. Gemeinsam mit Alex Motta (Drums), Jgor Gianola (Gitarre) und Mila Merker (Bass) arbeiten Bushpepa und

derzeit an neuen Songs fürs kommende Album.