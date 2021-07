Genesis: „The Last Domino?“ erscheint am 17.09.2021

Genesis, eine der größten und renommiertesten Bands aller Zeiten, werden am 17. September The Last Domino? veröffentlichen – eine Sammlung der beliebtesten Songs der Band, darunter ihre größten Hits und legendäre Albumsongs. The Last Domino? wird kurz vor dem Beginn ihrer UK-Tour (20.09.) als Doppel-CD und 4LP-Set erhältlich sein. Das Album ist bereits jetzt bei https://Genesis.lnk.to/TheLastDomino vorbestellbar.

Als die Tour im September 2021 mit der Genesis-Besetzung Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford angekündigt wurde, war sie so schnell ausverkauft, dass zusätzliche Termine zur Tour hinzugefügt wurden. Die Tour beginnt am 20. September mit zwei Nächten in der Utilita Arena in Birmingham. Insgesamt sind 16 Arena-Shows in UK geplant, gefolgt von einer Arena-Tour durch Nordamerika – siehe www.genesis-music.com für weitere Details.

The Last Domino? ist der perfekte Begleiter zur gleichnamigen Tour. Das Album bietet 27 Songs, die in Zusammenarbeit mit der Band ausgewählt wurden und von denen fast alle live auf Tour gespielt werden sollen. The Last Domino? wird als 4LP-Version in einem Hardcover-Gatefold-Set erhältlich sein, das exklusive und bisher unveröffentlichte Bilder der Band aus ihrem Archiv und von den Proben zur The Last Domino?-Tour beinhalten wird.

Die Entwicklung von Genesis ist unvergleichlich, ihr Sound entwickelte sich im Laufe ihrer Karriere immer weiter. Zu Beginn gab es mehrere Besetzungsänderungen, doch Ende der 1970er Jahre festigte sich die Besetzung aus Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford.

And Then There Were Three (1978) war das erste Album, das die Band als Trio veröffentlichte. Der ausgekoppelte Song Follow You Follow Me avancierte zu ihrer ersten UK Top Ten- und US Top 30-Single und war der Beginn eines großen globalen Erfolgs. Es folgten die Alben Duke (1980),Abacab(1981), Genesis (1983), Invisible Touch (1986) und We Can’t Dance (1991) sowie fast konstante internationale Stadiontourneen. Mit weltweit über 100 Millionen verkauften Alben und mehr als 20 Top-40-UK-Hits, darunter zum Beispiel Follow You Follow Me, Turn It On Again, Mama, Land Of Confusion oder I Can’t Dance wurden Genesis eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten.

Mehr zu The Last Domino?: