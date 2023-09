Artist: Steve Hackett

Herkunft: London, England

Album: Steve Hackett – Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights: Live In Brighton

Genre: Progressiv Rock

Spiellänge: 133:21 Minuten

Release: 15.09.2023

Label: Inside Out Music

Link: https://www.hackettsongs.com

Bandmitglieder:

Bass – Jonas Rheingold

Gitarre, Gesang – Steve Hackett

Gesang – Nad Sylvan

Keyboard – Roger King

Schlagzeug – Graig Blundell

Saxofon, Flöte – Rob Townsend

Tracklist:

Intro / Ace Of Wands The Devil’s Cathedral Spectral Mornings Every Day A Tower Struck Down Basic Instincts Camino Royale Shadow Of The Hierophant Watcher Of The Skies Time Table Get ’Em Out By Friday Can-Utility And The Coastliners Horizons Supper’s Ready Firth Of Fifth Los Endos

Um Genesis ist es ja bekanntlich ziemlich ruhig geworden. Gott sei Dank, wie ich finde, denn ich konnte nie großartig etwas anfangen mit der Band, nachdem Peter Gabriel diese verlassen hatte und Phil Collins Genesis fortan als seine Hauskapelle fungieren ließ. Mit dem immer größer werdenden Erfolg hielt der Mainstream unablässig Einlass … Nach dem Austritt von Steve Hackett, der zwei Jahre nach Peter Gabriel Genesis verließ, vollendeten Genesis komplett die Wandlung vom Progrock zum Mainstreamrock.

Steve Hackett, der von 1971 bis 1977 Gitarrist von Genesis war und damals Gründungsmitglied Anthony Philips ersetzte, ging 2021 (nach zweijähriger Pause) wieder mit seinem Liveensemble auf Tour. Die damalige Genesis Revisited Live: Seconds Out & More Tour wurde 2021 in Manchester mitgeschnitten und im letzten Jahr veröffentlicht. Im selben Jahr war er bereits mit seinem Ensemble auf der Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights Tour in UK unterwegs, die er anschließend auch in Deutschland und auf dem europäischen Festland fortsetzte. Dabei stand ihm das gleiche und bewährte Ensemble der vorangegangenen Tour zur Verfügung. Das hier vorliegende audio-visuelle Live-Dokument stammt von dieser Tour, ist ein Mitschnitt des Konzertes im noblen britischen Badeort Brighton vom 09.10.2022.

Erhältlich ist das Livealbum ab dem 15.09.2023 über Inside Out Music in den folgenden Formaten: 2 CD/DVD, 2 CD/Blu-Ray, 4 Vinyl LP (Black). Über Steve Hacketts Website sind auch signierte Exemplare und zusätzlich eine limited red Vinyl Ausgabe erhältlich.

Mit Foxtrot At Fifty + Hackett Highlights: Live In Brighton kredenzt Steve Hackett mit seiner Band eine musikalische Neuauflage des legendären Genesis-Albums Foxtrot zum 50. Geburtstag. Mit Supper’s Ready enthält Foxtrot einen der meistbeachteten Longtracks in der Geschichte des Progressive Rock. Dieses 23-minütige Epos besteht aus sieben musikalisch unabhängigen Teilen, die sich harmonisch zu einem Gesamtwerk zusammenfügen. In der vorliegenden Livefassung ist es sogar über 27 Minuten lang!

Hacketts Highlights sind unter anderem The Devil’s Cathedral‘ von seinem letzten Studioalbum Surrender Of Silence, Ace Of Wands oder auch Shadow Of The Hierophant. Songmaterial von Steve Hackett, welches voll überzeugen kann.