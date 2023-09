Buchtitel: Puppenblut – Ein Kommissar-Bark-Krimi

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 496 Seiten

Genre: Krimi

Release: 19.07.2023

Autor: Anna Jansson

Link: https://www.penguin.de/Taschenbuch/Puppenblut

Verlag: Blanvalet Taschenbuch Verlag

Buchform: Taschenbuch, Klappenbroschur

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1266-9

In Anna Janssons fesselndem Krimi Puppenblut – Ein Kommissar-Bark-Krimi begibt sich der erfahrene Ermittler Kommissar Kristoffer Bark auf eine verstörende Reise in die Gründe der menschlichen Psyche. Mit einer Seitenanzahl von 496 Seiten entführt uns dieses Buch in eine Welt voller Spannung, Rätsel und düsterer Geheimnisse. Der Roman wurde am 19.07.2023 im Blanvalet Taschenbuch Verlag veröffentlicht und ist als Taschenbuch mit Klappenbroschur erhältlich. Aus dem Schwedischen wurde die Geschichte von Susanne Dahmann übersetzt, die dort vor zwei Jahren mit dem Originaltitel Dansa Min Docka veröffentlicht wurde.

Die Handlung beginnt mit einer schockierenden Entdeckung: Eine Frauenleiche wird in eisigem Wasser gefunden. Dieser makabre Fund führt Kommissar Kristoffer Bark zu einer geschlossenen Nervenheilanstalt, die dunkle Geheimnisse birgt. Während Bark den Fall untersuchte, dringt er immer tiefer in die düstere Vergangenheit der Anstalt ein und enthüllt dabei verstörende Wahrheiten über die dortigen Vorkommnisse. Anna Jansson schafft es meisterhaft, die Atmosphäre der Anstalt mit all ihren Schrecken und Rätseln zum Leben zu erwecken, während sie den Leser auf eine nervenaufreibende Reise durch die Ermittlungen mitnimmt.

Puppenblut ist die dritte Band in der Kommissar Bark Reihe, die bereits mit den Romanen Leichenschilf und Witwenwald begonnen wurde. Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, die ersten beiden Bände gelesen zu haben, um den aktuellen Fall zu genießen, da jedes Band eigenständig funktioniert. Anna Janssons Schreibstil zeichnet sich durch eine gekonnte Mischung aus raffinierten Charakterentwicklungen, fesselnder Handlung und überraschenden Wendungen aus, die den Leser von der ersten Seite an in ihren Bann ziehen kann.