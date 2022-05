Fazit

Ou hätten es sich leicht machen und ihr erstes Album nur mit solchen Liedern bestücken können, die sich bequem in die Progressive Metal Schublade (Farewell, Dark) räumen lassen. Mit dem "Exotenbonus China" wecken sie ohnehin ein gewisses Grundinteresse. Stattdessen zieht die Band alle Schubladen aus dem Genreschrank und riskiert, dass nicht alle Hörer:innen finden, was sie gesucht haben. One ist ein spezielles Album, mit dem man sich beschäftigen muss. Das kann anstrengend sein. Aber es ist auf jeden Fall auch lohnenswert.



Anspieltipps: Das Album müsst ihr schon am Stück hören, nix Playlist und so.