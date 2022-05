Battlesword: neues Album im Spätsommer über MDD Records

Die deutschen Melodic Deather von Battlesword sind dieser Tage dabei, die Arbeiten am Nachfolger ihres 2019 über Black Sunset erschienenen Longplayers And Death Cometh Upon Us zu vollenden. Zu diesem Zweck wurde zuletzt auch der Pakt zwischen Label und Band neu geschmiedet und beschlossen, das neue Album im Spätsommer über MDD Records auf die Menschheit loszulassen. Aufgenommen wurde das neue Material in den letzten Wochen im Big Easy Studio in Hennef bei Michael “Freio” Haas. In den nächsten Wochen geht’s zum Mastering zu niemand geringerem als Dan Swanö. Freunde des dezent skandinavischen Sounds können sich also auf ein entsprechendes Brett gefasst machen!

