Chaos Messerschmitt – Keine Lust Auf Eure Lügen

Chaos Messerschmitt haben am 26.11.2021 ihr fünftes Studioalbum Keine Lust Auf Eure Lügen über Boersma Records veröffentlicht. Hochgelobt und dadurch noch in unsere Hände gefallen, wollen wir über die 45 Minuten sprechen, in denen die Musiker aus der Alpenrepublik keine Lust auf Lügen haben. Schnell Riffs, harte Texte und ein wilder Mix aus Hardrock und Punk trägt die Musiker durch ihre Form des Punkrocks, in dem sie auf deutsche Lyrics setzten. Vom Opener und Titeltrack Keine Lust Auf Eure Lügen und dem Outro sollen es zwölf Sequenzen für die vier Musiker um Sänger und Gitarrist Tom richten. Während er seine würzigen Gesangsfarben in die schroffen Melodien mischt, schlägt Robert an der zweiten Gitarre ebenfalls fleißig in die Saiten. Für den Druck im Chaos Messerschmitt Kabinett mischen Mike am Bass und Schlagzeuger ED abwechslungsreiche Rhythmen in das Songwriting. Zwischen Klischees, einem laut hörbaren Hoffnungsschrei und der Ablehnung zu unehrlichen Menschen lässt das Quartett Platz für viele eigene Gedanken, die sie dem Hörer unverblümt mitteilen möchten. Als einer der Höhepunkte entpuppt sich Manches Mal, ebenfalls nicht zu verachten ist der typisch punkige Wir Bleiben Wie Wir Sind. Über die eigene Person geht eben nichts und damit soll das Selbstbewusstsein des Konsumenten gleich mit gestärkt werden. Laut grölend hat man direkt eine wilde Horde Punks, Punkrocker und Deutschrock Fans vor Augen, die gemeinsam vor der Bühne abgehen, um Stücke wie Einfach Ausgetauscht oder Heute Nacht abzufeiern. Technisch zünden sie kein extrem hochwertiges Feuerwerk ab. Mit dem Blick zum Wesentlichen wissen sie aber, um was es in diesem Genre geht, wie man Menschen begeistern kann und dabei nicht zwingend permanent unter der Gürtellinie agieren muss, um Erfolg zu haben. Dass Keine Lust Auf Eure Lügen gut funktionieren kann, spürt man bereits nach dem ersten Durchlauf. Die Corona-Durststrecke spielt den vier Freunden ebenfalls in die Karten. Das Lebensgefühl von Freiheit und Eigenständigkeit wurde lange ausgebremst und braucht nun Ventile wie Das Kannst Du Nicht. Wer auf deutschsprachigen Punkrock steht, kommt bei den Österreichern ohne Probleme auf seine Kosten.

