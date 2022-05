Brunhilde am 25.05.2022 im Hamburger Headcrash

Event: To Cut A Long Story Short Tour Band: Brunhilde Ort: Headcrash, Hamburg, Deutschland Datum: 25.05.2022 Kosten: 18,00 € Zuschauer: ca. 30 Genre: Punk Link: https://www.brunhilde.de/ Setliste: 1. Come Out Come Out

2. Choirboy

3. Judas

4. Snafu

5. The Winner Takes It All

6. I’m Crying

7. Miss God

8. Cut My Rocking Brain

9. Apartment 213

10. Where Are You Going

11. Girl With 1000 Scars

12. Digging Ditches

13. Eye For An Eye And Tit For Tat

14. All Is Lost (Acoustic)

15. Never Die (Acoustic)

16. When You Were Born

17. In My Head

18. Hell Or High Water

19. House Of The Rising Sun

20. Friendly Fire

Nach der dritten Verschiebung mache ich mich endlich auf den Weg nach Hamburg. Beinahe hätte mir mein Dienstplan noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Pünktlich zum Einlass dort, ist vor dem Eingang nichts los. Nur ganze 30 Tickets sind für die Doppel-Release-Party verkauft. Dazu hat auch noch der Support Emily Falls kurzfristig absagen müssen.

Doppel-Release? Ja, eigentlich hätte dieses Konzert zum Release des letzten, zweiten Albums To Cut A Long Story Short stattfinden sollen. So wird es ein Doppel-Release, denn bereits in zwei Tagen erscheint das nächste, dritte Album der Nürnberger namens 27.

So ist auch die Setliste gestrickt. Mit Never Die hat es nur ein einziger Song vom ersten Album Dollhouse in einer Akustikversion in die Auswahl geschafft. Alle anderen Songs kommen im Verhältnis 11:8 von den neuen Alben.

Anderthalb Stunden bis zum Konzertbeginn lassen genug Zeit, angenehme Gespräche mit dem Barmann und der Dame am Merch zu führen. Das Motto des heutigen Abends scheint schon im Voraus erahnt zu sein und prangt auf Aufklebern und Shirts. Who the Fuck is Brunhilde? Der Bekanntheitsgrad der Band scheint in der Coronazeit nicht sehr weit vorangekommen zu sein. Das Merch gibt es im Übrigen zu überragend günstigen Preisen. CD 12, Vinyl 20 Euro, da kann man nicht meckern.

Ich durfte Caro und Kurt auf den Tag genau vor 15 Monaten ein paar Kilometer weiter bei einem Pressetermin in einem Hotel kennenlernen und freue mich seitdem auf dieses, dann oftmals verschobene Konzert.

Um 20:30 Uhr geht es los. Eigentlich bestehen Brunhilde ja nur aus Carolin „Caro“ Loy und Kurt Bauereiß, live haben sie die beiden Gastmusiker mit, die auch das neue Album mit eingespielt haben. Am Bass steht der Niederländer Randy Van der Elsen von der Band Vandenberg und das Schlagzeug wird eindrucksvoll von Bastian Emig bedient, den man nicht nur von Van Canto kennt. Die Voraussetzungen für ein spektakuläres Konzert sind gegeben. Mit den ersten drei Songs vom bekannten Album To Cut A Long Story Short geht es vertraut los. Vier Songs des neuen Albums sind schon bekannt gemacht, bereits als Video veröffentlicht. Wie sind die weiteren neuen Songs des Albums? Mit Snafu und The Winner Takes It All hören wir die ersten zwei. Im nächsten Block hören wir dann mit Cut My Rocking Brain und Apartment 213 zwei weitere Premieren. Die restlichen vier Songs des neuen Konzeptalbums 27 werden in entgegengesetzter Reihenfolge zum Erscheinungsdatum in die Songs des vertrauten Albums eingebettet. Für die beiden Mitstreiter von Caro und Kurt gibt es zwischendurch eine kleine Pause. Mit einer sehr basslastig gestimmten Akustikgitarre performen die beiden All Is Lost sowie einen ihrer allerersten Songs Never Die alleine.

Die Techniker bieten nahezu perfektes Licht und einen Sound, der einer großen Bühne gerecht wird. Zwanzig Songs, eineinviertel Stunde metallastiger Punkrock in einer hervorragenden Performance gehen zu Ende. Zugaben gibt es keine, dafür kommen die vier nahezu umgehend nach dem Konzert heraus in den Saal und stehen für Gespräche, Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Bleibt zu hoffen, dass die Performance sich herumspricht, damit solch ein Abend wiederholt werden kann. Von Hamburg aus geht es für die Band nach Schweden, wo Brunhilde zusammen mit Dark Tranquillity und Ensiferum auf der Bühne stehen.