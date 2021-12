Slade: präsentieren das neue Animationsvideo für „Merry X-Mas Everybody“

Nun erscheint von der Band Slade ein neues Animationsvideo für den Weihnachtsklassiker Merry X-Mas Everybody. Erstmals wird es ein Video für diese ultimative Festtagshymne geben. Der Clip ist ungewöhnlich und lustig. „Es resümiert die einzelnen Charaktere der Band“, erklärt Noddy Holder schmunzelnd.

Die sechste Nummer-1-Single in England Merry X-Mas Everybody wurde ursprünglich 1973 veröffentlicht und bis heute mehr als eine Million mal verkauft. Der Song hielt sich unglaubliche 105 Wochen in den offiziellen britischen Singles-Charts und ist dort in dieser Woche zum 26. Mal eingestiegen. 2009 gab die PRS For Music bekannt, dass bis zu zweiundvierzig Prozent der Weltbevölkerung den Song gehört haben könnten!

BMG wird die Serie von limitierten Splatter-Vinyl-Neuauflagen von Slade mit der Veröffentlichung von Slade Alive! am 28. Januar 2022 abschließen. Slade Alive!, die vierte Veröffentlichung in dieser Reihe, wird auf rot-schwarzem Splatter-Vinyl erscheinen.

Das erste Live-Album des Quartetts, Slade Alive!, das am 24. März 1972 veröffentlicht wurde, stieg auf Platz 2 der britischen Albumcharts ein und hielt sich dort 58 Wochen. Mit den Hymnen Get Down And Get With It und Know Who You Are gilt Slade Alive! heute als eines der besten Live-Alben aller Zeiten. „Es klingt besser, je lauter man es spielt„, urteilte die Los Angeles Times.

Slade waren in den 1970er Jahren eine der erstaunlichsten britischen Rockbands. In dieser Zeit veröffentlichten sie sechs Smash Hits-Alben, drei davon erreichten Platz 1 der UK Charts, dazu gab es 17 Top 20-Singles. Mit ihren Hits gelang ihnen der Soundtrack für die Glam Rock-Generation.