Metaklapa: veröffentlichten mit „Aces High“ die dritte Vorauskopplung aus dem neuen Album „The Choir Of Beats“

Nachdem Metaklapa mit ihren Singles Fear Of The Dark, Blood Brothers und Hallowed Be Thy Name bereits viel Aufmerksamkeit und die Herzen von Fans und Kritikern gewinnen konnten, veröffentlichten die Ausnahmesänger am 10.12.2021 mit Aces High einen weiteren fantastischen Vorgeschmack auf ihr am 28.01.2022 erscheinendes Album The Choir Of Beasts.

Der Song ist wie seine Vorgänger ein Cover der Metal-Helden von Iron Maiden. In dem Song geht es darum, dass der Krieg ausbricht. Man muss schnell sein, um dem Feind Paroli bieten zu können. Entweder gewinnt man selbst oder er…

Metaklapa verleihen dieser düsteren Story eine ganz besondere Note, in dem sie den Song sehr behutsam aufbauen. Zunächst erklingt das Lied ganz zart, fast schon zurückhaltend. Dann gewinnt es immer mehr am Kraft und stimmlicher Fülle, bis sich zum Schluss die Dramatik des Songs nahezu spüren lässt.

Bestellt The Choir Of Beasts hier vor: https://bit.ly/31AXwlz

Weitere Infos zu UNESCO Weltkulturerbe meets Maiden Metal könnt ihr hier nachlesen: