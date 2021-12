The Hirsch Effekt: geben mit „Nares“ ihren Kommentar zum aktuellen Zeitgeschehen

Es ist Dezember 2021 und die Corona Pandemie ist weiterhin das allseits beherrschende Thema. Wann wenn nicht jetzt? – dachte sich die deutsche Progressive Metal Größe The Hirsch Effekt und legt mit Nares nicht nur überraschend eine neue Single, sondern auch ihren persönlichen Kommentar zum Zeitgeschehen vor.

The Hirsch Effekt über die neue Single Nares:

„Neben Lockdowns, Home-Office, Zoom-Calls, Homeschooling, Testzentren und kruden Freiheitskampfvergleichen mit Sophie Scholl, hat die Corona-Pandemie in Deutschland vor allem eines hervorgebracht: Dutzende Spielarten, um einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. So verschieden die Deutschen, so verschieden auch die Möglichkeiten, sich die Maske über die Fresse zu ziehen. Darin spiegelt sich eben jener kuriose Ausdruck von Individualität wider, der typisch ist für ein Land, in dem man nicht verstehen will, dass die Freiheit des einzelnen dort aufhört, wo die des anderen beginnt. Mit 200 ungeimpft über die Autobahn brettern, um im Biomarkt mit der Maske unter der Nase Demeter Wurmkur einkaufen zu gehen. Das geht nirgends so gut wie hier. Denn egal, was die Wissenschaft alles herausfinden wird, irgendein Fußballprofi wird sich immer finden lassen, der noch persönliche Bedenken deswegen hat. Und genau diesem möchten The Hirsch Effekt mit diesem Song ein Loblied singen, auf dass er sich treu bleibe und seine eigene Meinung habe.“

Im April 2022 geht es für das Trio aus Hannover auf umfangreiche Solitaer Tour. Vielleicht sogar mit dem ein oder anderem neuen Song im Gepäck?!

Tickets für die Shows gibt es hier: https://www.kingstar-music.com/portfolio-items/the-hirsch-effekt/

The Hirsch Effekt sind:

Nils Wittrock – Gitarre, Gesang

Ilja John Lappin – Bass, Gesang

Moritz Schmidt – Schlagzeug

https://www.facebook.com/thehirscheffekt