Damnation Defaced: veröffentlichen Kreator Cover „Phobia“

Mit Phobia veröffentlichen die Norddeutschen Damnation Defaced eine weitere Single des Jubiläums-Albums They Brought Death To The Darkness zum 15-jährigen Bestehen. Da dieses Album mehr als Dank an die Fans gesehen wird, haben es auch ein paar Cover-Versionen auf die Platte geschafft, darunter auch der Kreator-Klassiker Phobia vom Outcast Album von 1997. Wenn man so will ein weiteres Jubiläum, in diesem Fall 25-Jähriges, das mit der Version des Fünfers mit Ursprung in Celle Tribut gezollt wird.

„Kreator begleiten uns schon seit unserer Teenager-Zeit und schreiben nach wie vor großartige Songs, es ist wirklich was Besonderes, solch einen zeitlosen Hit einer großen Deutschen Band zu covern!“ freut sich Sänger Philipp.

Damnation Defaced stehen erneut für brachialen, rifflastigen Death Metal sowie eindringliche Hooks in einem von Synthesizern unterstützen Sci-Fi Gewand.

Dazu gibt es auch ein neues spannendes Musikvideo!

Was zur Hölle ist Science-Fiction Death Metal?! So beschreibt der Fünfer aus Norddeutschland nämlich seinen unverwechselbaren Stil. Energiegeladener, groovender, melodischer Death Metal gepaart mit Synthesizern, Klangteppichen und eben Sounds, die man eher in Sci-Fi Filmen oder Games erwartet. Wer Damnation Defaced schon mal live gesehen hat, sei es auf dem legendären Wacken Open Air, dem Party.San Festival oder in Clubs, weiß was man bekommt. 2021 sollte ausgiebig das 15-jährige Bandjubiläum mit neuer Musik live gefeiert werden, aber wie bei fast allen Kulturschaffende kam die anhaltende Corona-Pandemie in die Quere. Deshalb wird dieser Geburtstag auch in diesem Jahr im besonderen Rahmen weiterhin zelebriert. Die Metalszene kann sich auf viele neue Veröffentlichungen aus dem Album und außergewöhnlichen Konzerten freuen.

Weitere Infos zur Band und zum Album könnt ihr hier nachlesen: