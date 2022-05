The Dead Daisies: veröffentlichen „Burn“, Europatour startet im Juni

The Dead Daisies heizen mit ihrem vierten Track der Live From Daisyland EP, dem zeitlosen Deep Purple-Klassiker Burn, ordentlich ein. Neben Rise Up, Bustle And Flow und Long Way To Go krönt Burn diese sensationelle Live EP. Der 1974 veröffentlichte Publikumsliebling Burn wurde zum Deep Purple-Konzert-Opener und löste Highway Star ab und begeistert die Fans bis heute und ist ein perfekter Vorgeschmack auf die anstehende Tour im Juni.

The Dead Daisies – EU Summer Tour 2022

03.06. DE-Hamburg – Stadtpark (special guest für Foreigner)

04.06. DE-Stuttgart – Freilichtbühne Killesberg (special guest für Foreigner)

05.06. DE-Wetzlar – Buderus Arena (special guest für Foreigner)

08.06. DE-Berlin – Zitadelle (special guest für Foreigner)

10.06. DE-Halle – Freilichtbühne Peißnitz (special guest für Foreigner)

13.06. DE-Bochum – Matrix

14.06. DE-Nürnberg – Hirsch

16.06. DE-Bruchsal – Schlossgarten (special guest für Foreigner)

23.06. DE-Saarbrücken – Garage

27.06. DE-München – Zenith (special guest für Judas Priest)

29.06. AT-Dornbirn – Conrad Sohm

30.06. AT-Wörgl – Komma

27.07. CH-Pratteln – Z7

28.07. DE-Karlsruhe – Substage

30.07. DE-Halle (Saale) – Peißnitzinsel (special guest für Judas Priest)

31.07. DE-Oberhausen – Rudolf Weber Arena (special guest für Judas Priest)

02.08. DE-Bamberg – Brose Arena (special guest für Judas Priest)

Tickets: https://www.myticket.de/de/the-dead-daisies-eu-summer-tour-2022-tickets

The Dead Daisies, das sind Glenn Hughes (Deep Purple/Black Country Communion) Gesang und Bass, der Leadgitarrist Doug Aldrich (Whitesnake/Dio), der Rhythmusgitarrist David Lowy (Mink/Red Phoenix) und der Schlagzeuger Brian Tichy (Foreigner/Ozzy Osbourne) und ein Garant für energiegeladene Rockshows, die niemand ohne zufriedenes Grinsen verlassen wird.

The Dead Daisies sind der lebende Beweis dafür, dass Rock lebendig ist und bleibt!