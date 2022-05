Vermocracy: unterschreiben bei Black Sunset, neues Album im Herbst

Die Wiener Melodic Deather Vermocracy haben bei Black Sunset/MDD unterschrieben und werden im Herbst dieses Jahres den Nachfolger zu ihrem 2020er Debüt Vermocracy veröffentlichen! Die Arbeiten am neuen Album sind bereits in vollem Gange und wer das Debütalbum kennt, weiß dass er sich auf eine geballte Ladung erstklassigen Melodic Death Metal, der seine Roots zweifellos in den Neunzigern hat, gefasst machen kann! Hört euch das Debüt auf Bandcamp, Spotify und Co. an! Mehr Infos demnächst, stay tuned!

https://www.facebook.com/Vermocracy

http://vermocracy.at/