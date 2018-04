„Graspop Metal Meeting 2018 vom 21. – 24.06.2018 in Dessel, Belgien (Vorbericht)“

Festivalname: Graspop Metal Meeting 2018

Bands: Guns n’ Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, A Perfect Circle, Avanged Sevenfold, Billy Talent, Body Count, Bullet For My Valentine, Ghost, Jonathan Davis, Judas Priest, Killswitch Engage, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Parkway Drive, Volbeat, Accept, Akercoke, Amaranthe, Anti-Flag, Arch Enemy, Arkona, Asking Alexandria, Asphyx, At The Gates, Avatar, Ayreon, Blackyard Babies, Baroness, Batushka, Black Stone Cherrym Blessthefall, Bloodbath, Bury Tomoroow, Bölzer, Cancer Bats, Carach Angren, Carnivore A.D., Corrosion Of Conformity, Crossfaith, Dead Cross, Diablo Blvd, Dool, Doro Pesch, Ego Kill Talent, Eisbrecher, Emmure, Eskimo Callboy, Exodus, Fleddy Melculy, Heilung, Hollywood Undead, Hollywood Vampires, Icead Earth, In This Moment, Kadavar, Kataklysm, Knocked Loose, Kreator, L7, Lacuna Coil, Less Than Jake, Madball, Mantar, Marduk, Megadeth, Meshuggah, Miss May I, Modern Life Is War, Moments, Monuments, Neurosis, P.O.D., Perturbator, Pist*On, Planet Of Zeus, Powerflow, Powerwolf, Pro-Pain, Rise Against, Seether Septicflesh, Shinedown, Shining, Signs Of Algorithm, Silverstein, Skillet, Skindred, Stick To Your Guns, Stine Brocken, Stray From The Path, Tesseract, The Bloody Beetroots, The Contortionist, The Drakness, The Pink Slips, The Vintage Caravan, Thundermother, Thy Art ISD Murder, Toxic Shock, Tremonti, Tyler Bryant & The Shakedown, Tyr, Underoath, Vader, Vandenberg’s Moonkings, Vixen, Watain, Wolves In The Throne Room und Zeal & Ardor

Ort: Dessel, Belgien

Datum: 21. – 24.06.2018 3-Tagetickets + Park/Camp: ausvekauft 4-Tagetickets + Park/Camp: ausvekauft Tagesticket Do: 89€ Tagesticket Fr-So: 99€ Bühnen: Main Stage 1 & 2 (Open Air), Jupiler Stage (Open Air), Marquee (Zelt) & Metal Dome (Zelt)

Kapazität: ca. 50000 Besucher pro Tag

Campingplätze: unbegrenzt verfügbar / Wiesen

Genre: Metal, Rock, Punk, Indie

Link: www.graspop.be

Vom 21. – 24.06.2018 findet in Dessel/Belgien das bekannte GMM (Graspop Metal Meeting) statt. Nicht dass das 3-Tages-GMM schon üblicherweise immer ein fettes Paket an Bands hat…nein, in diesem Jahr ist es auch noch das Graspop Metal Meeting XL! 4 Tage lang kann auf den Wiesen (und Riesenrad) mit ca. 150.000 Besuchern gerockt werden. Die 3- und 4-Tagestickets sind leider ausverkauft, aber man kann sich noch mit Einzeltickets begnügen. Bei dem Billing kann sich auch das lohnen, denn seht selbst, wer in diesem Jahr auf den Bühnen zu sehen und hören sein wird.

Als Headliner finden sich niemand Geringeres als Guns n’ Roses, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat und Ozzy Osbourne! Muss man dazu noch mehr sagen? Dazu kommen seltene Gesichter wie Bodycount. Schwarze Seelen werden mit Marilyn Manson glücklich. Aber geht das Line-Up mal durch, es ist wirklich für jeden was dabei!

Bitte denkt daran, dass das Parken und Campen getrennt stattfindet! Und diese beiden Orte können mitunter einige Kilometer entfernt voneinander liegen. Das heißt, entweder nur leichtes Gepäck mitnehmen oder Bollerwagen nicht vergessen. Alle Bands und Informationen findet ihr wie gehabt oben in den von uns zusammengetragenen Fakten.

Alle weiteren Infos findet ihr unter www.graspop.be. Viel Spaß wünscht Time For Metal!

