Rivetskull: hauen Cover von Taylor Swifts „Haunted“

Die Heavy-Metal-Schmiede Rivetskull aus Seattle veröffentlichen eine packende Coverversion von Taylor Swifts Haunted. Der Song, der ursprünglich auf Taylor Swifts Album Speak Now zu finden ist, zeichnet sich durch eine düstere Dramatik aus. Rivetskull tauchen voll und ganz in diese Atmosphäre ein und interpretieren den Song mit einem harten Touch neu, bleiben dabei aber seinem emotionalen Kern treu. Die Coverversion wird von einem eindrucksvollen neuen Musikvideo begleitet, das unten zu sehen ist.

Mark X. Plog, Gitarrist von Rivetskull, erklärt: “In unserem ständigen Bestreben, unser Publikum zu vergrößern, schlug Chad halb im Scherz vor, einen Song von Taylor Swift zu covern, um zu sehen, ob wir möglicherweise von ihrer enormen Reichweite in den sozialen Medien profitieren könnten. Die Idee ließ mich nicht los. Ich habe zwei Töchter – stark, klug, unabhängig und ständig im Kampf gegen eine Welt, die Frauen immer noch sagt, sie sollen still sitzen und den Mund halten. Das gleiche Feuer sehe ich auch in Taylor. (Und ja, scheiß auf das Patriarchat).

Aus Neugierde habe ich mir ihre Alben angehört, und Haunted hat mich sofort gepackt. Es ist zwar nicht einer ihrer größten Hits, aber es hatte genau die emotionale Spannung und Dramatik, die zu Rivetskull passte. Ich habe eine grobe Demoaufnahme zusammengestellt und sie der Band geschickt. Sie haben nicht gezögert – es war ein klares Ja.”



Mark fährt fort: “Während der Aufnahmen passierte etwas Unerwartetes. Mit der männlichen Stimme, die den Text sang, verlagerte sich die Tonalität. Sie wirkte düsterer, fast bedrohlich. Anstatt dem auszuweichen, beschlossen wir, diese Richtung weiter zu verfolgen. Wir haben diese Intensität im Video aufgegriffen, aber es war uns wichtig, die aufwühlenden Elemente nicht zu glorifizieren. Die Geschichte musste damit enden, dass die Frau ihre Macht zurückerobert. Haunted zu covern, gab uns die Möglichkeit, einem Song mit echter emotionaler Tiefe einen Heavy-Metal-Touch zu verleihen und die Stärke von Frauen, darunter auch Taylor selbst, zu würdigen. Wir nutzen diese Gelegenheit auch, um auf NoMoreDirectory.org aufmerksam zu machen – eine globale Anlaufstelle für alle, die Hilfe bei häuslicher oder sexueller Gewalt suchen.“



