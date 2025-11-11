Slash: veröffentlicht neues Album

Am 08.11.2025 erschien Live At The S.E.R.P.E.N.T. Festival des legendären Gitarristen Slash – ein energiegeladenes Live-Album samt Konzertfilm, das den Blues in seiner reinsten Form einfängt: roh, laut und voller Leidenschaft.

Aufgezeichnet wurde der Auftritt im Mission Ballroom in Denver während des Tourstopps am 17. Juli 2024 im Rahmen von Slashs prominent besetzter Blues-Tour, dem ersten S.E.R.P.E.N.T. Festival – ein Kürzel für Solidarity, Engagement, Restore, Peace, Equality N’ Tolerance (Solidarität, Engagement, Erneuerung, Frieden, Gleichheit und Toleranz).

Die Blues Ball Band besteht aus Slash an Lead- und Rhythmusgitarre, seinem langjährigen Weggefährten Teddy “ZigZag” Andreadis (Keyboards, Mundharmonika, Gesang), Tash Neal (Rhythmusgitarre, Gesang), Johnny Griparic (Bass, Backing Vocals) und Michael Jerome (Schlagzeug). Gemeinsam liefern sie ein mitreißendes Set aus Blues-Klassikern und Rock-Evergreens – eine Hommage an Legenden wie Howlin’ Wolf, Booker T. & The MG’s, Fleetwood Mac, Freddie King, The Temptations, T-Bone Walker, Hoyt Axton, Robert Johnson, The Jimi Hendrix Experience, Bob Dylan und Elmore James.

Das Set umfasst mitreißende Versionen von Parchman Farm Blues, Killing Floor, Born Under A Bad Sign, Oh Well, Big Legged Woman und Key To The Highway, gefolgt vom groovenden Slow-Burn von Papa Was A Rolling Stone, der rauchigen Soul-Ballade Stormy Monday und der kantigen Power von The Pusher.

Zudem feiert Slash die Premiere eines brandneuen eigenen Stücks, Metal Chestnut, bevor er sich mit Cross Road Blues und einer feurigen Version von Stone Free ins Finale stürzt.

Die Zugabe rundet den Abend mit zusätzlichen Highlights ab – darunter It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry – und einem explosiven Abschluss mit Shake Your Money Maker.

Zwischengeschnitten mit persönlichen, authentischen Interviewsequenzen reflektiert Slash seine tiefe Verbundenheit zum Blues, erzählt die Geschichten hinter den Songs und spricht über seine große Wertschätzung für die Künstler, die diesen Weg vor ihm geebnet haben.

Live At The S.E.R.P.E.N.T. Festival ist ab sofort erhältlich – als 2 CD+DVD-Digipak, 2 CD+Blu-ray-Digipak sowie als schwarzes 3 LP-Gatefold auf Heavyweight-Vinyl. Hier kann man es bestellen. Weitere exklusive Editionen sind im offiziellen Album-Shop verfügbar.

