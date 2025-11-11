Ghörnt – Bluetgraf

Noch schnell vor dem großen Weihnachtsgeschäft der Musikindustrie: Ein paar Reviews zu Veröffentlichungen, die in diesem Jahr – aus mir vermeintlich unerklärlichen Gründen – bisher unter meinem Radar geblieben sind.

Bluetgraf von Ghörnt ist am 11.04.2025 über Soulseller Records erschienen und ist dort als CD sowie im weißen und schwarzen Vinyl erhältlich.

Das Duo Ghörnt (bestehend aus dem Multiinstrumentalisten J und dem Sänger Thulus) aus der Schweiz existiert erst seit 2020, legt mit Bluetgraf allerdings bereits seinen dritten Langspieler vor. Bluetgraf verbindet kompromisslosen Black Metal mit erzählerischer Tiefe. Schon der Titel und Songs wie Vlad deuten auf vampirische Mythen hin, und tatsächlich scheint sich das Album lose um die Legende des Blutgrafen – eine Anspielung auf Vlad Țepeș alias Dracula – zu drehen. Die Texte sind in Schwyzerdütsch verfasst, was sie für Außenstehende mystisch und unnahbar macht. Das verleiht Bluetgraf zwar eine besondere Aura, ist allerdings für mich als Hörer nicht zu verstehen. Musikalisch bewegen sich Ghörnt im Bereich des harschen, atmosphärischen Black Metals. Rasende Blastbeats und frostige Riffs treffen auf theatralische Spannungsbögen, die perfekt zum Thema passen. Moderne Einflüsse werden sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzt, um die düstere Stimmung zu intensivieren.

Produziert wurde das Album von Christoph Brandes, der einen klaren, druckvollen und ausgewogenen Sound geschaffen hat. Der Gesang wirkt rau, erdig und emotional, als würde er direkt aus einem nebligen Wald hallen und uralte Geschichten heraufbeschwören. Besonders hervorzuheben sind Songs wie Jagd, das mit einem walzerartigen Motiv überrascht, Vlad, das mit dissonanten Spannungen verstört, und Hass, das als brutaler Abschluss noch einmal alles niederbrennt. Bluetgraf steigert seine Intensität von Track zu Track.

Am Ende bleibt ein Album, das traditionelle Black-Metal-Wurzeln mit moderner Raffinesse verbindet – düster, leidenschaftlich und unvergänglich. Roh, finster und voller Leben im Schatten, um noch einmal zum Vampir-Thema des Albums zurückzukommen.

