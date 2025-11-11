My Darkest Hate: haben neues Album “Rust And Bones” und Video zum Track “Vengeance My Brother” veröffentlicht

Die deutschen Death-Metal-Veteranen My Darkest Hate haben ihr lang erwartetes sechstes Studioalbum Rust And Bones über Massacre Records als limitierte Mediabook-CD und Gatefold-Vinyl-LP veröffentlicht.

Anlässlich der Veröffentlichung präsentiert die Band die brandneue Single und das Lyrics Video zu Vengeance My Brother, ein wütendes Statement über Loyalität, Vergeltung und Rache.

„Wenn dir jemand wehtut, werden wir dich rächen. Keine Strafe bleibt ungesühnt”, kommentiert die Band.

Vengeance My Brother verkörpert die Essenz von Rust And Bones: kompromissloser Old-School-Death-Metal, geschärft durch moderne Aggression und lyrische Tiefe. Das gemeinsam mit Andy Classen (Krisiun, Destruction, Legion Of The Damned) produzierte Album schafft eine perfekte Balance zwischen roher Gewalt und eindringlicher Atmosphäre. 10 Tracks, die den Platz der Band unter den unerbittlichsten Extreme-Metal-Acts Europas erneut bestätigen.

Das Album wurde gemeinsam mit Andy Classen produziert und enthält 10 Tracks, die Grenzen sprengen und neue Extreme erreichen. Das Artwork, das von Remy Cooper (Headsplit Design / Napalm Death, Kreator) gestaltet wurde, fängt die rohe Energie der Musik visuell perfekt ein.

Als Gäste sind Dave Ingram (Benediction, ex-Bolt Thrower) auf He Who Never Sleeps und TZ (Pessimist, Muggeseggel) auf Flammenland zu hören – dem ersten deutschsprachigen Track in der Bandgeschichte.