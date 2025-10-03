My Darkest Hate: kündigen neues Album „Rust And Bones“ an und veröffentlichen Video zur Single „Rust“

Die deutschen Death-Metal-Veteranen My Darkest Hate sind zurück! Die Band wird ihr lang erwartetes sechstes Studioalbum Rust And Bones am 7. November 2025 über Massacre Records veröffentlichen. Das Album wird als limitierte Mediabook-CD und Gatefold-Vinyl-LP erhältlich sein. Als ersten Vorgeschmack auf das kommende Album haben My Darkest Hate heute die brandneue Single und das offizielle Video zu Rust veröffentlicht. Der Track ist ein heftiger Opener und gibt den Ton für eines der bisher wohl vernichtendsten Alben der Band an.

Das Album wurde gemeinsam mit Andy Classen (Krisiun, Destruction, Legion Of The Damned) produziert und enthält zehn Tracks, die den charakteristischen Old-School-Death-Metal-Sound der Band perfekt widerspiegeln und gleichzeitig neue Extreme erreichen. Das Artwork, das von Remy Cooper (Headsplit Design / Napalm Death, Kreator) gestaltet wurde, fängt die rohe Energie der Musik visuell ein. Als Special Guests sind Dave Ingram (Benediction, ex-Bolt Thrower) auf He Who Never Sleeps und TZ (Pessimist, Muggeseggel) auf Flammenland zu hören – dem ersten deutschsprachigen Track in der Geschichte der Band.