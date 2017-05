Festivalname: Rock unter den Eichen Open Air 2017

Bands: Hydrophobic, Obsolete Incarnation, Embedded, Rogash, Sabiendas, Benighted, Manos, Suicidal Angels, Dark Funeral, Misanthrope Monarch, Ravenpath, Hymen Holocaust, My Darkest Hate, Crisix, Deserted Fear, Milking The Goatmachine, Krisiun, Torturebitch, Motörment, Infection, Powerslave, Entombed A. D.

Ort: Bertingen

Datum: 21.07. – 22.07.2017

Kosten: ca 47€ VVK

Genres: Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Metal

Veranstalter: Rock Unter Den Eichen

Link: http://www.rockunterdeneichen.de/

„Auch dieses Jahr“ hört man in den letzten Tagen des Öfteren, wenn es um die Festivals im Allgemeinem geht. Gleiches gilt für das Rock unter den Eichen Open Air, welches in diesem Jahr die elfte Auflage feiert. An zwei Tagen lässt der Veranstalter im Juli in Bertingen den Zuschauern die Köpfe kreisen. Mit unter 50 Euro ist ein Ticketpreis für das familiäre Event mit ca. 1500 Besuchern definitiv gerechtfertigt. Angenehme Preise stehen neben der Musik im Vordergrund. Für alle Genre-Jünger ist jedoch nichts dabei. Das Rock unter den Eichen Open Air hat sich vielmehr auf harte Klänge spezialisiert, die alles abdecken, was zwischen Thrash Metal und Black Metal liegt. Zudem gibt es eine gute Portion Grind in Form von Milking The Goatmachine.

Die Headliner sind ebenfalls nicht zu verachten. Hier stehen neben Dark Funeral Größen wie Suicidal Angels oder Antombed A.D. an.

Die komplette Running Order gibt es hier: https://www.rockunterdeneichen.de/running-order-2017/

Ihr habt Interesse am Gelände? Dies gibts hier zu sehen:

