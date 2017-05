Festivalnamen: Southside, Hurricane

Bands: 257ERS, A Day To Remember, Ace Tee & KWAM.E, AFROB, Alex Mofa Gang, Alle Farben, Alt-J, Antilopen Gang, Archive, Axwell ^ Ingrosso, Barones, Bilderbuch, Blink – 182, Boy, Boys Noize, Callejon, Casper, Clueso, Counterfeit, Danko Jones, DASDING Radau & Rabatz Party, Dennisconcorde, Die Antwoord, Die Kassierer, Die Orsons, Digitalism Live, Disco Ensemble, Drunken Masters, Editors, Erik Cohen, Flogging Molly, Frank Turner & The Sleeping Souls, Frittenbude, Fritz Kalkbrenner, Future Islands, Gestört aber geil, Gloria, Gogol Bordello, Green Day, Haftbefehl, Halsey, Heisskalt, Highly Suspect, HO99O9, Imagine Dragons, Irie Revoltes, Jennifer Rostock, Jimmy Eat World, Joris, K.Flang, Kensington, Kodaline, Kontra K, Linkin Park, Lorde, LP, Mando Diao, Maximo Park, Me Forst and the Gimmie Gimmes, Milky Chance, Modestep DJ Set, Montreal, Moose Blood, Nathaniel Ratelife & the Night Sweats, Neonschwarz, Nothing but Thieves, of Mice & Men, Ok Kid, Passenger, Pictures, Rampue, Rancid, Red Fang, RL Grime, Royal Blood, Schlachthofbronx, SDP, Seasick Steve, Skinny Lister, Smile and Burn, SSIO, SXTN, Tall Heights, The King Blues, The Smith Street Band, White Stage DJ Collective, Wolfmother, Xavier Rudd, You me at Six

Ort: Neuhausen ob Eck (Tuttlingen) – Southside, Deutschland

Eichenring (Scheeßel) – Hurricane, Deutschland

Datum: 23. – 25.06.2017

Kosten: ab 210 € (3-Tage-Kombi-Ticket)

Karten unter: http://www.southside.de/de/tickets/tickets-2017/

Genre: Rock, Alternative, Independent, Hip Hop,

Link: http://www.southside.de

Im Genre Metal bietet Deutschland (und Umgebung) eigentlich mehr als genug Festivals, weshalb für jeden Fan der härteren Musik doch immer eines zu finden ist. Dieses Jahr lohnt es sich aber für alle, die gern etwas mehr Alternative haben, auch auf die sonst eher mit anderen Genre bestatten Zwillingsfestivals Southside und Hurricane einen Blick zu werfen. Beide finden am letztem Juni Wochenende statt. Das Southside in Neuhausen ob Eck und das Hurricane in Eichenring.

Für Fans von Rock und Metal sind unter anderem Linkin Park, You Me At Six, A Day To Remember, Of Mice & Men oder auch Blink-182 interessant, um nur einige zu nennen. Auffallend ist hier z. B., dass Linkin Park bisher immer Stammgast bei Rock am Ring war – ein Wechsel, der vielleicht mit dem stilistischen Wechsel innerhalb des neuen Albums zu tun hat? Der Auftritt von Of Mice & Men dürfte nun wohl mit Wechsel des Sängers Austin Carlie mehr als interessant werden.

Beide Festivals bietet Fans Bands und Künstler aus verschiedensten Genres an: Punk, Metal, Rock, aber auch Hip-Hop, Pop und Reggea werden hier geboten. Ein bunter Mix an Genres erscheint für ein großes Festival genau das Richtige, um mit Freunden ein geniales und abwechslungsreiches Wochenende zu haben. Schließlich kann man mehr als nur ein Genre auf dieser Welt feiern und genießen. Dieses Jahr heißt es also auch für Metal-Fans bzw. derer, die sich auch für Subgenres wie Metalcore, Punk und Alternative interessieren: Die Augen vor dem Southside bzw. dem Hurricane nicht verschließen.

