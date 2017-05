Die Beste aller Zeiten heißt das neue Video der Broilers aus ihrem Nummer-Eins-Album (sic!). Das Lied ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden und besingt die Biographie der Bandmitglieder von den Anfängen als 12-jährige Kid-Punks im Süden Düsseldorfs bis zur Gegenwart von fünf Freunden in einer Band, die es aus eigener Kraft und nach eigenen Regeln aus dem Übungskeller bis an die Spitze der Charts geschafft hat. Eingebettet in einen hymnischen Uptempo-Rocker zeigt die Nummer wieder die Qualitäten der Broilers als eine der besten Vertreter zeitgenössischer Punkklänge. Auch auf der gerade zu Ende gegangenen Frühjahrs-Tournee, die 160.000 Fans begeisterte, gehörte Die Beste aller Zeiten vom Start weg zu den Publikumsfavoriten.

Mit ihrer neuen Single-Veröffentlichung unterstreichen die frischgekürten Echo-Gewinner wieder ihren Status als eine der vielversprechendsten und populärsten Rockformationen des deutschen Sprachraums. Die Single erscheint am 26.05. digital und in einer strikt limitierten und nummerierten Auflage als 7“-Vinyl. Auf der B-Seite ist mit Hier kommt die Angst ein exklusiver Titel, der nicht auf dem Album enthalten ist.

Die Broilers sind in jeglicher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: Ohne großes Label im Rücken, erspielte sich das Quintett aus Düsseldorf in den letzten Jahren ein riesiges Publikum. Glaubwürdigkeit, hinreißende Livekonzerte, sowie eine umwerfende Mischung aus griffig-energetischen Melodien und Texten, mit denen den Musikern das Kunststück gelingt, gleichzeitig zum Feiern und zum Denken anzuregen, sind das unwiderstehliche Erfolgsrezept der Band, die sich auch explizit zu politischen Vorgängen in unserem Land äußert und klare Position gegen den Rechtsruck bezieht.



Bevor es im Sommer auf die großen Festivals geht, verwöhnen die Broilers ihre Anhänger noch mit ein paar exklusiven Clubkonzerten:

31.05.17 – Kassel – 130bpm – präsentiert von Radio BOB!

01.06.17 – Bochum – Zeche

13.07.17 – Cottbus – Glad-House – präsentiert von Radio Fritz

Der Vorverkauf startet heute um 17 Uhr exklusiv auf der Bandhomepage.

