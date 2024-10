Thaw: streamen neue Single „Wartenberg Wheel“

Die polnischen Black/Doom/Sludge-Experimentalisten Thaw stellen ihr kommendes Album Fading Backwards mit der neuen Single Wartenberg Wheel vor. Das Album soll am 25. Oktober über Agonia Records erscheinen und wird mit einer Tour durch Polen einhergehen.

Hört euch die neue Single jetzt hier an:

Thaw freuen sich, die Veröffentlichung ihres neuen Albums anzukündigen, das ihre lang erwartete Rückkehr nach einer jahrelangen Pause markiert. Das Album mit sechs Tracks ist die Quintessenz der musikalischen Identität der Band und zeigt ihren einzigartigen Sound in einem neuen Licht.

Die musikalische Ebene auf dem neuen Album von Thaw fängt die Essenz der Band ein, indem sie lebendige Klänge mit schweren, tief gestimmten Gitarren kombiniert. Diese kraftvollen Klänge werden mit geräuschvoller Elektronik angereichert, die jedem Stück Tiefe und Charakter verleiht.

Der Großteil der Musik wurde live aufgenommen, was den Stücken eine gewisse Rohheit und Authentizität verleiht, und dann sorgfältig überspielt, um einen optimalen Sound zu erzielen. Doch es sind nicht nur die Instrumente, die dieses Album ausmachen. Auch der Ansatz für die Gesangsparts ist völlig neu.

Das gesamte Album wurde im renommierten Monochrom Studio (Behemoth, Entropia) aufgenommen, wo Thaw ihr künstlerisches Potenzial voll ausschöpfen konnten, um einen Sound zu kreieren, der sowohl kraftvoll als auch voller subtiler Nuancen ist.

Thaw, bekannt für ihr unermüdliches Streben nach neuen Ausdrucksformen, beweisen mit diesem Album, dass ihre musikalische Reise noch lange nicht zu Ende ist. Die neue Platte ist nicht nur eine Rückkehr zu ihren Wurzeln, sondern auch ein Schritt nach vorne, der zeigt, dass die Band noch viel zu bieten hat.

„We are happy and excited that the newThaw album will finally see the light of day,“ kommentieren Thaw. „We know that the process of writing and recording this latest album took a significant amount of time. However, we are satisfied with the final result and are eager to see the world’s reaction to what will soon be presented to all of you.“

Fading Backwards wurde von Haldor Grunberg und Krzysztof Kurek in den Satanic Audio (Pestilence, Azarath, Behemoth) gemischt und gemastert. Das Coverartwork wurde von Artur Masternak entworfen.

Fading Backwards – Tracklisting:

1. The Great Devourer

2. A Place Where Repetition Dwells

3. Wartenberg Wheel

4. In The Laughter And The Stride

5. Dissociate Me/Spreader Bar

6. Moral Justification Of Selfishness

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Verfügbare Formate:

– Digipak CD

– Color in Color LP

– Marble LP

– MC

– Digital

Tourdaten:

24.10 Katowice, PL – 5Dom

25.10 Kraków, PL – Gwarek

26.10 Lublin, PL – DK Węglin

27.10 Warszawa, PL – Hydrozagadka

7.11 Poznań, PL – Pod Minogą

8.11 Wrocław, PL – Łącznik

9.11 Bydgoszcz, PL – Over The Under Pub

10.11 Gdańsk, PL – Wydział Remontowy

Thaw Besetzung:

Artur Rumiski – Gitarren

Krzysztof Kurek – Gitarristen

Piotr Gruenpeter – Gesang

Michał Leks – Schlagzeug

Mirosław Matyasik – Geräusche/Elektronik

Thaw online:

Facebook: https://www.facebook.com/THAWnoise

Instagram: https://www.instagram.com/thaw.noise/