TheCityIsOurs: neue Single „Freak Like You“ erschienen

TheCityIsOurs haben ihre neueste Single Freak Like You via Arising Empire veröffentlicht, die sie als Hymne für Individualität und die Rebellion gegen gesellschaftliche Normen verstehen.

„Freak Like You ist für Menschen, die nie Angst haben, 100% sie selbst zu sein, egal wie schräg, laut, ungestüm, weiblich oder queer sie sind„, erklärt Sänger Oli Duncanson. „Für mich waren sie immer ein Licht am Ende des Tunnels, als ich aufwuchs. Als ich aufwuchs, wurde ich jedes Mal ausgelacht, wenn irgendeine Form von Extravaganz oder Queerness zum Vorschein kam, und mir wurde eingetrichtert, so still wie möglich zu sein und es so gut wie möglich zu verstecken, um Hänseleien zu vermeiden. Aber am Ende möchte ich jemand sein, an dem sich jüngere Menschen oder alle, die sich ihrer Sexualität schämen, orientieren können, die in ihrer Kindheit so waren wie ich.“

Die Single ist ein Vorbote auf das kommende Album Will You Still Love Me?, das am 31. Januar 2025 erscheinen soll.

Tracklist – Will You Still Love Me?:

01. Shame

02. In The Dark

03. Hot Mess

04. Sugar

05. Dopamine

06. Freak Like You

07. Work It Out (If You Let Me)

08. Hush! Hush!

09. Psycho

10. I See You

11. Can You Feel It?

Ab November könnt ihr TheCityIsOurs als Support von Self Deception live in Deutschland erleben:

01.11.24 Stuttgart @ Core Fest

03.11.24 Vechta @ Gulfhaus

05.11.24 Köln @ Club Volta

08.11.24 Berlin @ Privatclub

02.02.25 Augsburg @ Kantine

04.02.25 Leipzig @ Neues Schauspiel

05.02.25 Hannover @ Béi Chéz Heinz