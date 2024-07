Crossbone Skully: veröffentlichen neuen Song „Everyone’s On Dope“ inkl. Musikvideo

„Life’s a trip, and everyone’s on something…some just choose a different kind of dope. I choose hope!” – Crossbone Skully Frontmann Tommy Henriksen

Crossbone Skully haben mit dem hymnisch-fesselnden Track Everyone’s On Dope einen weiteren Vorgeschmack aus ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum Evil World Machine veröffentlicht, das im Herbst über Better Noise Music erscheinen wird.

Das Musikvideo zu Everyone’s On Dope zeigt Crossbone Skully / Tommy Henriksen (Gitarrist und musikalischer Leiter von Alice Coopers Band und Mitglied der Hollywood Vampires) zusammen mit der Live-Besetzung seiner Band: Die Gitarristen Sam „Bam“ Koltun (Dorothy, Faster Pussycat, Budderside) und Anna Cara, Schlagzeuger Alex „Thumper“ Boch und Bassist Chris Wyse (Hollywood Vampires, Ace Frehley), der auch an den Studioaufnahmen beteiligt war.

Everyone’s On Dope ist der sechste Song und das sechste Video der aufstrebenden Rockband nach den aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen von Money, Sex, Or God, I Am The Wolf, The Boom Went The Boom (feat. Phil Collen), I’m Unbreakable und Evil World Machine. Alle Tracks wurden von Produzenten-Legende Mutt Lange (AC/DC, Def Leppard, Bryan Adams) produziert, der für das Projekt aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist. Für die Studioaufnahmen verpflichtete Henriksen mehrere erstklassige Musiker inkl. Wyse, Nikki Sixx (Mötley Crüe), Jamie Muhoberac (My Chemical Romance, John Mayer, Seal), Tommy Denander (Co-Produzent, Songwriter, Gitarrist), Glen Sobel (Alice Cooper, Hollywood Vampires), den verstorbene UFO-Bassist Pete Way und Tontechniker Mike Plotnikoff (AC/DC, Daughtry, Buckcherry, Aerosmith).

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: