Bird’s View: veröffentlichen Musikvideo zur aktuellen Single „Pin Drop“

Am 20. September 2024 wird die Rock-Band Bird’s View ihr zweites Studioalbum House Of Commando via Drakkar Entertainment veröffentlichen. Das Mastering für die Tracks hat Howie Weinberg, der unter anderem für seine Arbeiten für Nirvana, Red Hot Chili Peppers oder The Smashing Pumpkins bekannt ist, übernommen. Nach den Tracks Come Back Home und Vienna hat das Quartett aus Hessen mit Pin Drop kürzlich die Lead Single des Longplayers veröffentlicht. Ab sofort liegt der dazugehörige Videoclip vor:

„Pin Drop – unser Mittelfinger an alle Erwartungshaltungen und den Druck, etwas zu ändern oder uns irgendwo einzureihen. Es geht uns nicht um Anerkennung, sondern darum, die bestmögliche Zeit mit gleichgesinnten Menschen zu haben und dabei coole Musik zu machen. That’s it. Hier ist Pin Drop“, kommentiert die Band.

Für den 20.09. kündigen Bird’s View außerdem eine Release Show im Frankfurter Club Das Bett an. Alle aktuellen Tourdaten gibt es hier in der Übersicht:

27.07.2024: Willwerath, Willwerath Rock City

02.08.2024: Hamburg, Turbojugend-Tage

31.08.2024: Schwaigern, Sonafe

20.09.2024: Frankfurt a. M., Das Bett

Über Bird’s View

Nach ihrem gefeierten Debütalbum Red Light Habits ist der Weg von Bird’s View seit dem Sommer 2023 geprägt von einem unaufhaltsamen Vorwärtsdrang. Jede Show ist eine explosive Mischung aus schweißtreibenden Rhythmen, wilden Gitarrenriffs und roher Bewegung. Mit einem Ausdruck, der an die besten Tage des Grunge erinnert, reißen sie ihr Publikum vom ersten bis zur letzten Schlag mit. Nach Tourneen mit Bands wie Soulfly, Skid Row oder Dirty Honey nennt man sie „eine der besten jungen Rock-Bands Deutschlands“.

Ihr Sound ist eine wilde Fusion aus treibenden Rhythmen, schneidenden Gitarrenriffs und eingängigen Hooks. Die Band hat schnell ihren eigenen explosiven Sound entwickelt, der die Echtheit des Punks mit der Melodie des Alternativ Rock vereint. Im stilistischen Bermuda-Dreieck zwischen Queens Of The Stone Age, Soundgarden und Refused feuern sie ihre Songs in die Crowd. Mit ihrer jugendlichen Energie und ihrem rasanten Tempo begeistert Bird’s View nicht nur eine neue Generation von Rockfans, sondern auch die alte Schule. Sie sind die Stimme einer Generation, die sich nach echter, unverfälschter Musik sehnt!

Bird’s View sind

Niko Huber – Gitarre, Lead Vocals

Alex Köper – Gitarre

Jan Iser – Drums

Max Westenburger – Bass, Backing Vocals

Bird’s View online:

Website

Instagram