Bird’s View: veröffentlichen neue Single „Better Off“

Bird’s View gilt als einer der vielversprechendsten Alternative-Rock-Acts Deutschlands. Nach europaweiten Shows und Support-Touren mit Bands wie Soulfly, Skid Row oder Dirty Honey und der Veröffentlichung von zwei Studioalben melden sie sich nun mit ihrer neuen Single Better Off zurück:

Ihr Sound ist eine wilde Fusion aus treibenden Rhythmen, schneidenden Gitarrenriffs und eingängigen Hooks. Die Band hat schnell ihren eigenen explosiven Stil entwickelt, der die Echtheit des Punk mit der Melodie des Alternative Rock vereint. Produziert von Kurt Ebelhäuser (Donots, Madsen, Van Holzen) ebnet Better Off den internationalen Weg der Band weiter. Mit ihrer jugendlichen Energie und ihrem rasanten Tempo begeistern Bird’s View nicht nur eine neue Generation von Rockfans, sondern auch die alte Schule. Sie sind die Stimme einer Generation, die sich nach echter, unverfälschter Musik sehnt.

„Better Off ist der Track für alle Außenseiter, die nicht dazugehören – und das auch gar nicht wollen. Zwischen bitterer Wahrheit und innerem Rückzug findet der Song klare Worte für das, was viele spüren, aber selten sagen. Eine kraftvolle Hymne für alle, die lieber ihren eigenen Weg gehen, statt sich anzupassen“, kommentiert Sänger und Gitarrist Niko Huber.

Bird’s View live

31.05.2025: Nidderau, Rock den Acker

04.06.2025: Berlin, Privatclub w/ The Last Internationale

06.06.2025: Dresden, Beatpol w/ The Last Internationale

07.06.2025: Köln, MTC w/ The Last Internationale

27.07.2025: Trebur, Trebur Open Air

16.09.2025: Wien, Rhiz

Bird’s View sind:

Niko Huber – Gitarre, Lead Vocals

Alex Köper – Gitarre

Jan Iser – Drums

Max Westenburger – Bass, Backing Vocals