Emptiness: veröffentlichen erste Single „The Clash Of Forces“ vom kommenden Album „Nowhere Speaks“

Die belgische Extreme-Music-Band Emptiness hat die erste Singleauskopplung The Clash Of Forces aus ihrem kommenden siebten Studioalbums Nowhere Speaks veröffentlicht, das am 17. Juli 2026 über Season Of Mist erscheinen wird. Der Titel wird von einem offiziellen Musikvideo begleitet.

The Clash Of Forces ist das Erste, was man von Nowhere Speaks zu hören bekommt – und der Einstieg erfolgt keineswegs behutsam. Das Album beschreibt eine Welt jenseits der menschlichen Reichweite; doch bei diesem Titel geht es nicht darum, jene Welt aus sicherer Distanz zu betrachten. Es geht um Transmission. Die Kräfte des „Nowhere“ sprechen durch die Band, durch die Performance, durch die Wände des Raumes, in dem die Aufnahme entstand. Die mystische Bildsprache des Videos dient dabei nicht bloß der atmosphärischen Untermalung. Sie ist vielmehr ein Beleg für eine Invasion – eine weitere Ebene, die sich ihren Weg ins Sichtbare bahnt. Es existiert keinerlei Distanz zwischen Klang und Quelle.

Der Titel gewährt zudem einen ersten Einblick in die tatsächliche Bedeutung des Aufnahmeprozesses: Das gesamte Album – mit Ausnahme von Gesang, Keyboards und zusätzlichen Effekten – wurde live im Studio eingespielt. Diesem Schritt gingen vier Jahre der Vorbereitung, des Probens und Testens voraus, um sicherzustellen, dass die Musik mit dem nötigen Gewicht und der exakten Intention dargeboten werden konnte. Hierbei handelt es sich weniger um ein bloßes Produktionsdetail als vielmehr um ein Bekenntnis zu einer ganz bestimmten Art von Spannung – jener Art, die eine stückweise, fragmentarische Zusammensetzung nicht überstehen würde.

Nowhere Speaks erscheint am 17. Juli 2026 via Season Of Mist. Mehr Informationen zum kommenden Album findet ihr hier:

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