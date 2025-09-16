Azure Emote: veröffentlichen Lyric-Video zu „Into Abysmal Oblivion“

Die Band Azure Emote haben ein neues Lyric-Video zu dem Track Into Abysmal Oblivion veröffentlicht, das Gast-Soli von James Murphy und Andy La Rocque enthält. Der Song stammt von dem aktuellen Album Cryptic Aura, das am 25. Juli 2025 erschienen ist. Cryptic Aura ist das vierte Studioalbum der amerikanischen progressiven Death-Metaller.

Das Lyric-Video zu Into Abysmal Oblivion kann ab sofort hier angesehen werden:

Azure Emote äußern sich dazu: „This song is about the ghosts of past generations that came before us, scrambling to navigate this labyrinth called life, all while tumbling towards the same forgotten oblivion we face today.“ Mastermind Mike Hrubovcak fügt hinzu: „Eventually, all the memories of anything we hold onto so passionately will be erased and forgotten to the abyss of time.“

Mit ihrem vierten Album Cryptic Aura präsentieren Azure Emote eine beeindruckende Reise durch die äußeren Sphären des Death Metal, in denen die musikalischen Möglichkeiten schier unendlich erscheinen und sich in alle Richtungen und Dimensionen ausdehnen, bis die Schwerkraft des ultra schweren Sounds alles zurück in einen überwältigenden Ereignishorizont zieht.

Nach Jahren existenzieller Turbulenzen kehren Azure Emote mit einer Besetzung von Death-Metal-Veteranen zurück, die sich nie als ‚All-Star‘-Projekt verkauft haben, das bestenfalls für das Nennen von Namen geeignet ist, sondern als eine Band von echten Menschen, die von einer leidenschaftlichen Liebe zur extremen Musik angetrieben werden. Jeder Track auf Cryptic Aura ist einzigartig mit seiner eigenen abstrakten Verrücktheit, doch sie verbinden sich harmonisch durch eine Mischung aus verstörenden Atmosphären, rastloser Unruhe und herausfordernder Kreativität.

Cryptic Aura ist das Versprechen, wie Death Metal klingen kann, wenn alle Überlegungen zu Genregrenzen und musikalischen Vorurteilen aufgegeben werden, während der brutale Kern unberührt bleibt. Lassen Sie sich von Azure Emote auf eine atemberaubende Reise in die tödliche Unendlichkeit mitnehmen.

Mehr Informationen zu Azure Emote und ihrem neuen Album Cryptic Aura findet ihr hier:

