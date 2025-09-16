Paragon auf „35th Anniversary Show“ am 12.09.2025 im Pauli Bahnhof, Hamburg

Event: Paragon – 35th Anniversary 2025 Show

Bands: Paragon, Black Hawk

Ort: Bahnhof Pauli, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg

Datum: 12.09.2025

Kosten: VVK 21,42 € plus Gebühren, AK 25 €

Zuschauer: ca. 120

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Power Metal

Link: https://bahnhofpauli.de

Setlist Paragon:

The Legacy Chalice Of Steel Legions Of Metal Rising Forces Hellgore Mean Machine Law Of The Blade Palace Of Sin Across The Wastelands Fighting The Fire Gods Of Thunder Feel The Knife Green Hell Into The Black Impaler Armies Of The Tyrant Thunderstorm

Was haben Amorphis und Paragon gemeinsam? Genau, beide feiern 2025 ihren 35. Bandgeburtstag. Amorphis mit einer neuen Scheibe, Paragon mit einer speziellen Show. Gemeinsam mit den eigentlich aus Mölln in Schleswig-Holstein stammenden Black Hawk begehen Paragon ihren Geburtstag. Black Hawk haben sogar noch zehn Jahre mehr auf dem Buckel.

Freitagabend auf dem Kiez. Das bedeutet auch heute, dass es früh losgeht. Bereits um 18 Uhr öffnen sich die Pforten zum Undergroundclub Pauli Bahnhof unweit des Docks. Dort gibt es Metalcore. Für die Anhängerschaft der beiden Hamburger Bands ergibt sich ein lustiges Spielchen bezüglich der ankommenden Metalheads. Je nach Outfit lässt sich sehr schnell erkennen, welcher Fan zu welchem Event möchte. Leider ziehen 80er-Jahre-Bandgeschichte nicht so, wie es sich alle erhofft haben. Metalcore nebenan dürfte kaum ein Faktor sein. Die Fans, die im Pauli Bahnhof stehen, die wissen, warum die heute hier sind. Den Anfang machen gegen 18:45 Uhr Black Hawk.

Hier zunächst ein Blick in die Geschichte. Black Hawk starteten 1980 mit der Band. Bis auf eine EP 1989 gibt es aber kaum nennenswerte Arbeitsnachweise aus der frühen Zeit. Mit dem Einstieg von Sänger Udo Bethke 2001 ändert sich das. 2005 heißt es Twentyfive und ist der Startschuss für eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. 2025 fassen Black Hawk unter Best Of 45 Years ihr Schaffen von insgesamt acht LPs und einer EP zusammen.

Black Hawk agieren als Quartett und mit Wolfgang Tewes an der Gitarre ist ein bekanntes Gesicht aus dem Paragon-Universum auf der Bühne, doch dazu später mehr. Womit wir auch gleich bei einem grundsätzlichen Problem von Black Hawk sind, was sich aber laut Sänger Bethke ändern wird. Live fehlt einfach eine zweite Gitarre, sodass der Sound etwas dünn rüberkommt. Auch der Ausflug von Bassist Didy Mackel ins Publikum ändert daran nichts. Dass ein Ozzy-Cover (Crazy Train) das Stimmungsbarometer Richtung Ende der Show nach oben gehen lässt, sagt einiges aus. Insgesamt sind Black Hawk ein solider Opener für Paragon, allen voran mit dem ehemaligen Paragon-Gitarristen in ihren Reihen.

Der Umbau ist schnell erledigt und gegen 20:30 Uhr stehen Paragon auf der Bühne. Mit dabei ist seit der neuen Scheibe Metalation auch wieder der Hauptsongschreiber Martin Christian. Das Paragon-Novum ist damit aufgelöst. Es gibt wohl kaum eine Band, in der der Hauptsongschreiber nicht mit auf der Bühne steht. Aber Paragon ist primär eine Hobbyveranstaltung, auch wenn vor vielen Jahren die Idee eine andere war.

The Legacy, Chalice Of Steel und Legions Of Metal. Ähnlich wie beim Headbangers Open Air reisen die Protagonisten durch ihre Bandgeschichte. Zwei mal 1999 und 2003 machen den Anfang. Dass Christian an den Saiten ein riesengroßer Gewinn für die Band ist, zeigt sich auch heute. Klar, er hat die Tracks selbst konzipiert und weiß, wo er hingreifen muss. Entsprechend kommt der Sound ganz anders rüber als bei Black Hawk. Mit Jan Bertram an der zweiten Gitarre sind mehr als zehn Jahre Paragon-Erfahrung mit auf der Bühne. Dazu gesellen sich die beiden Urgesteine Andreas „Buschi“ Babuschkin am Mikrofon und Jan Bünning am Bass. Mit Jason Wöbcke ist ein neues Gesicht an den Drums. Wobei „neu“ hier anders zu interpretieren ist. Jason ist der Sohn von Martin Christian.

Paragon haben in ihrer Karriere 13 LPs und zwei EPs veröffentlicht. Ob Into The Black (1994), Feel The Knife (1998) oder Law Of The Blade, Across The Wastelands, Palace Of Sin und Armies Of The Tyrant (alle 2002): Paragon reisen über ihre reichhaltige Diskografie und erinnern gelungen an die verschiedenen Veröffentlichungen. Auch das aktuelle Werk Metalation findet mit Fighting The Fire Berücksichtigung.

Gastmusiker gibt es auch auf der Bühne. Wolfgang Tewes übernimmt für Gods Of Thunder, Günni Kruse mischt bei Impaler mit. Die ehemaligen Paragon-Musiker interpretieren ihre 2012 und 2005 aufgenommenen Nummern heute mit auf der Bühne. Armies Of The Tyrant und Thunderstorm setzen den Schlusspunkt. Circa 90 Minuten für 35 Jahre Paragon enden gegen ein paar Minuten nach 22 Uhr.

Oft werden Paragon in einem Atemzug mit Iron Savior und Gamma Ray genannt. Klar, die Bands waren auch gemeinsam auf Tour. Der große Durchbruch war den Herren aber nicht vergönnt. Dass das Material das Zeug für mehr als eine Undergroundband hat, zeigt sich heute Abend einmal mehr. Der Spruch von der unterschätzten Metalband aus Hamburg kommt nicht von ungefähr. Wir freuen uns in fünf Jahren auf 40 Jahre Paragon, hoffentlich mit ein paar Menschen mehr vor der Bühne.