Typhus: veröffentlichen dritte Single „I Stand Defiant“ – neues Album „Fate Weaver“ erscheint nächsten Monat

Die griechische Metal-Band Typhus meldet sich mit ihrer neuen Single I Stand Defiant zurück. Der Song ist die dritte Auskopplung aus dem kommenden zweiten Album Fate Weaver, das im nächsten Monat erscheinen wird.

Musikalisch zeigt der Track die wahre Klangfarbe des Albums: Ein massiver Heavy-Metal-Sound, der durch Thrash-Elemente aus dem gefeierten Debüt veredelt wird und so den charakteristischen Typhus-Stil weiter schärft. Inhaltlich schöpfen die Lyrics aus dem Warhammer-Universum, verknüpfen dessen düstere Geschichten aber zugleich mit aktuellen gesellschaftlichen und persönlichen Kämpfen – eine Verbindung, die der Band bereits zuvor viel Aufmerksamkeit eingebracht hat.

Parallel zur Albumveröffentlichung bereiten sich Typhus auf eine große Tour durch Griechenland und Europa vor, um Fate Weaver live zu präsentieren.