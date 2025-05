Azure Emote: Neues Album „Cryptic Aura“ erscheint im Juli über Testimony Records

Testimony Records gibt stolz die Veröffentlichung des neuen und insgesamt vierten Studioalbums von Azure Emote mit dem Titel Cryptic Aura bekannt, das am 25. Juli 2025 auf CD, LP und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Das Album wurde von Ron Vento (Aurora Borealis) in den Nightsky Studios in Maryland/USA aufgenommen, von Noah Buchanan (Nunslaughter) in den Mercinary Studios in Ohio/USA gemischt und von Andy La Rocque (King Diamond) in den Sonic Train Studios in Varberg/Schweden gemastert.

Azure Emote ist eine Avantgarde-Death-Metal Band aus den USA, die 2003 von Mike Hrubovcak und seinem langjährigen Freund, dem Gitarristen Ryan Moll, gegründet wurde. Die Band entstand als experimenteller musikalischer Ausdruck, um persönliche Negativität ohne die oft vorhandenen Genre-Grenzen im Extreme Metal auszudrücken. Azure Emote integriert eine Vielzahl von Instrumenten und Musikstilen, um jedem Song seinen eigenen einzigartigen Klang zu verleihen, der Elemente aus Experimental, Industrial, Electronic, Doom, Progressive und Blackened Death Metal umfasst.

Das neue Album Cryptic Aura bietet eine deutlich dunklere und schwerere Klanglandschaft als die vorherigen Alben. Die misanthropischen und verstörenden Atmosphären sind durch ein Gerüst aus Progressive Death Metal spürbar, während sie von einem feurigen Rauch dunkler Keyboardeffekte und bedrohlichen Geigen umhüllt werden. Das Coverbild (ebenfalls von Hrubovcak entworfen) ist ein wiederkehrendes Meditationskonzept aus dem vorherigen Album und symbolisiert das Trauma und die seismischen Veränderungen, die in den letzten fünf Jahren stattgefunden haben: Das Verbrennen der Figur der Vergangenheit, während das kryptische nächste Kapitel umarmt wird.

DasVideo zur ersten Single Feast Of Leeches ist hier verfügbar:

Der Mastermind und Sänger von Azure Emote, Mike Hrubovcak, erklärt: „Feast Of Leeches is a frantic release of anger and madness. For far too long have we suffered the pressure of outside vultures feeding off our personal energies. It’s fitting that this video was created by Drain Hope, because it visually expresses the frustration of being surrounded by leeches and parasites that are sucking on our lifeblood, while leaving us ultimately drained and lethargic. It’s like suffocating under dirt but still crawling through the mud in hopes of getting out. We are all waiting to breathe, but always holding our breath, and continually striving to be, while awaiting our death.“

Cryptic Aura – Trackliste:

1. Into Abysmal Oblivion

2. Insomnia Nervosa

3. Aeons Adrift

4. Bleed With The Moon

5. Defiance Infernus

6. Provoking The Obscene

7. Disease Of The Soul

8. Feast Of Leeches

9. Return To The Unknown

10. Writhing Lunacy

Cryptic Aura enthält Gastsoli von James Murphy, Andy La Rocque und Bob Davodian.

Azure Emote Besetzung:

Mike Hrubovcak – Gesang, Keyboards (Ex-Monstrosity)

Ryan Moll – Gitarren (Total Fucking Destruction)

Mike Heller – Schlagzeug (Malignancy, Raven, Ex-Fear Factory)

Kelly Conlon – Bass (Ex-Death, Ex-Monstrosity)

Pete Johansen – Geigen (Ex-Sirenia)

Anna Murphy – Klargesang (Ex-Eluveitie)

Azure Emote online:

https://www.facebook.com/azureemote

https://www.instagram.com/azureemote