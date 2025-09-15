Der Weg Einer Freiheit: streamen ihr komplettes Album „Innern“

Die Progressive-Black-Metal -Visionäre Der Weg Einer Freiheit sind mit ihrem sechsten Studioalbum Innern zurückgekehrt, das am 12. September 2025 über Season Of Mist veröffentlicht wurde. Nach dem Erfolg von Noktvrn (2021) überschreitet das deutsche Quartett erneut Grenzen und schafft eine intensiv fokussierte Meditation über Leiden, Transformation und existenzielle Auseinandersetzung.

Produziert, gemischt und gemastert von Kamprad in seinem Studio in Würzburg, fängt Innern sowohl Unmittelbarkeit als auch Atmosphäre ein. Das Zusammenspiel von Kamprads und Nicolas Rauschs Gitarren schwankt zwischen Aggression und Zurückhaltung, Alan Noruspurs Basslinien pulsieren mit Schwere, und Tobias Schulers komplexes Schlagzeugspiel verbindet technische Präzision mit emotionaler Nuance. Das Ergebnis ist ein Album, das die Hörer mit dem Nichts konfrontiert und sie gleichzeitig einlädt, Klarheit darin zu suchen.

Innern umfasst sechs Tracks, die Zyklen von Zusammenbruch und Wiederaufstieg durchlaufen. Der Eröffnungstrack Marter verkörpert Qual und Katharsis und übergibt den Schmerz dem unendlichen Kosmos. Eos bietet eine Meditation über Zerstörung und Erneuerung und stellt sich vor, wie die Natur die Verwüstungen des Krieges zurückerobert. Xibalba konfrontiert die Maschinen von Angst und Propaganda und ruft mythologische Bilder hervor, um eine Rückkehr zum Kern der menschlichen Essenz zu fordern. Fragment reflektiert über Unvollständigkeit und die Suche nach Klarheit, während Forlorn, in Englisch gesungen, als die verletzlichste Bitte der Band um emotionalen Schutz hervorgeht.

