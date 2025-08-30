Maladie: veröffentlichen ihre neue EP „Symptoms V“

Die Band Maladie hat über viele Jahre hinweg die Grenzen der Genres ignoriert und ihren ganz eigenen Weg beschritten. Mit der neuen EP Symptoms V stellt das avantgardistische Kollektiv erneut die Konventionen in Frage und drängt ihren einzigartigen „Plague Metal“ in neue, unerforschte Gefilde, während sie dennoch unverkennbar Maladie bleiben.

Die neue EP ist ein Ausdruck von Kontrasten: roh und unbarmherzig, zugleich jedoch komplex und atmosphärisch. Sie behält die charakteristische Fusion aus schwarzer Wucht, progressiven Strukturen und unerwarteten Wendungen der Band bei – jedoch mit einer Frische, die beweist, dass Evolution nicht den Verlust der Identität bedeutet. Aufgenommen mit einem Fokus auf organische Intensität, klingt Symptoms V lebendig, unberechenbar und völlig kompromisslos.

Themen wie Zeit, Sinnlosigkeit, Schöpfung und Verfall durchdringen die fünf Tracks, die jeweils eine klangliche Verkörperung des unausweichlichen Gewichts der Existenz darstellen. Von der erdrückenden Schwere von Black Hole Weight in Our Hearts bis hin zum beunruhigenden Ritualismus von Procreation Of A Dead God fängt die EP ein Gefühl der Unvermeidlichkeit ein, das in der heutigen Welt tief resoniert.