Crossbone Skully: veröffentlicht Debütsingle „Evil World Machine“

Crossbone Skully veröffentlicht seine erste Single Evil World Machine. Am kommenden Samstag, dem 26. November, wird das Video, bei dem Riley Donahue (Saturday Night Live) Regie führte und das auch von ihm animiert wurde, auf der San Diego Fan Expo Premiere feiern. Die Fans werden dabei einen ersten Blick auf Tommy Henriksens sorgfältig ausgearbeiteten Charakter Crossbone Skully und die multidimensionale Welt des Projektes werfen können, die ihn zu seiner kommenden Graphic Novel Thing #1 inspirierte. Die erste Single Evil World Machine aus Crossbone Skullys Debütalbum ist ab sofort überall als Stream und Download erhältlich.

Crossbone Skully ist ein rächender Superheld, der auf Evil World Machine seine Reise zur Rettung der Menschheit antritt. Produzentenlegende Mutt Lange (AC/DC, Def Leppard) ist extra aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um das Album zu produzieren. Geschrieben wurde das Werk von Tommy Henriksen und Tommy Denander.

Tommy Henriksen (Alice Cooper/Hollywood Vampires) fungiert als Leadsänger und Bassist auf dem kommenden Album, während Hollywood-Star Johnny Depp als Sprecher auf Thing #1 zu hören ist. Eine beeindruckende Liste von Rockgrößen wie unter anderem Alice Cooper, Joe Perry, Nikki Sixx und Kane Roberts sind im kurzen Animationsfilm zu hören. Vervollständigt wird das Projekt durch Gitarrist Tommy Denander (Alice Cooper), Keyboarder Jamie Muhoberac (My Chemical Romance, John Mayer, Seal), Bassist Chris Wyse (Hollywood Vampires, Ace Frehley, The Cult, Ozzy Osbourne), Schlagzeuger Glen Sobel (Alice Cooper, Hollywood Vampires) und Produzent/Mixer Mike Plotnikoff (AC/DC, Cher, Aerosmith).

“This has been an amazing journey”, sagt Henriksen, der das Projekt mit Denander vor fast vier Jahren begann. “If you had told me back then that I’d be working with the greatest producer who ever lived, I wouldn’t have believed it.”

Crossbone Skully wird uns bald einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album liefern. Das Werk vermittelt eine starke Botschaft, indem es Menschen jeglicher Herkunft dazu ermutigt, zusammenzuleben und Barrieren zu überwinden. Diese Vision wird sich im kommenden Jahr weiter entfalten.

Über Crossbone Skully

Crossbone Skully ist ein rächender Superheld aus dem Weltall, der auf die Erde zurückkehrt, um diese zu retten und sich dabei mit seiner verlorenen göttlichen Liebe Piper und Kid, dem Sohn, von dem er nie wusste, zu vereinen. Evil World Machine ist ein Rock-Konzeptalbum, das an ähnliche dystopische Visionen wie Ziggy Stardust And The Spiders From Mars und Diamond Dogs erinnert. Das Projekt, das von Bands wie AC/DC, Alice Cooper, Kiss, Iron Maiden und sogar den Sex Pistols beeinflusst wurde, ist das Werk eines kollaborativen Teams unter der Leitung von Tommy Henriksen und Tommy Denander, sowie Produzenten Legende Mutt Lange.

Henriksen, der bereits mit Doro Pesch bei Warlock und seiner eigenen Punkrock-Band POL (Parade Of Losers) als Da Skunk auftrat, hat ebenfalls eine erfolgreiche Nebenkarriere als Produzent/Mixer/Arrangeur und Songwriter für Künstler wie Lady Gaga, Meat Loaf, Lou Reed, Halestorm, Kesha und Daughtry hinter sich. Seine Metamorphose zu Crossbone Skully begann, als Alice Coopers Licht Assistent, der früher für AC/DC arbeitete, ihn während eines Soundchecks wie Bon Scott singen hörte und ihm vorschlug, ein Soloprojekt daraus zu machen.

Die hochkarätige Gruppe von Begleitmusikern umfasst Gitarrist Tommy Denander (der ihn mit Mutt Lange bekannt machte, nachdem er 2017 mit Bob Ezrin an Alice Coopers Album Paranormal gearbeitet hatte), Keyboarder Jamie Muhoberac (My Chemical Romance, John Mayer, Seal), Bassist Chris Wyse (Hollywood Vampires, Ace Frehley, The Cult, Ozzy Osbourne) und Schlagzeuger Glen Sobel (Alice Cooper, Hollywood Vampires), der verstorbene UFO-Bassist Pete Way und Produzent/Mixer Mike Plotnikoff (AC/DC, Cher, Aerosmith), der ihm dabei half, von Allen Kovac’s Better Noise Music entdeckt zu werden. Zu den Sprechern gehören Johnny Depp als Stimme von The Evil Sorcerer, Alice Cooper als The Bringer Of Light, Joe Perry als The Big Bad Bone Crusher und Nikki Sixx als The Crooked Crow sowie Kane Roberts als The Alpha Watchman und andere Gäste. Henriksen entwickelte die Stimme von Crossbone Skully mit einer Vocal App. Kreativdirektor Mark Wilkinson, der bereits für Iron Maiden, Marillion, Judas Priest und The Darkness gearbeitet hat, entwarf hierfür das Crossbone Skully-Albumcover.

https://www.facebook.com/crossboneskully

https://crossboneskully.com/