Distant: veröffentlichen neue Single/Video „Heritage“ feat. Will Ramos von Lorna Shore

Letzten Freitag (10. Februar) haben Distant – die multinationalen Downtempo/Deathcore-Kolosse aus Rotterdam (Niederlande) und der Slowakischen Republik – ihr drittes Album Heritage veröffentlicht. Heritage, die neue Single/Video zum Titeltrack – feat. Will Ramos von Lorna Shore!

Distant kommentieren: „Heritage, der Titeltrack des neuen Distant-Albums, ist ein verspielter und farbenfroher Track mit Will Ramos von Lorna Shore.

Heritage ist ein atemberaubend schwerer und dennoch emotionaler Track, mit einem riesigen Refrain und einem Tempo, das dich tagelang durchhalten lässt und die Vielfältigkeit unseres niederländisch-slowakischen Kollektivs unter Beweis stellt!“

„Endlich kreuzen Vater und Sohn die Klingen; während dieses anstrengenden Kampfes erinnern sie sich an vergessene Zeiten, während das Aufeinanderprallen ihrer Klingen ein neues Licht entfacht und die verdrehte Offenbarung dieses katastrophalen Betrugs hervorbringt.“

Distant haben sich zu einem der bekanntesten Gesichter des europäischen Deathcore entwickelt. Sie vereinen brutalen Death Metal, Slam, Noise und Beatdown mit einem hyper-dissonanten Orchester des drohenden Untergangs und haben seit ihren Anfängen als Metalcore-besessene Freunde in Rotterdam und Bratislava eine lange Reise hinter sich. Heritage, das Century Media-Debüt des Quintetts und die dritte Folge von knochenzerschmetternder, betonharter Heaviness, nimmt ihr Markenzeichen „Downtempo/Deathcore“ und treibt es in den roten Bereich. „Es ist leise und langsam“, schmunzelt Sänger Alan Grnja und beschreibt den Sound der Band. „Musikalisch und textlich versuchen wir, das Unerforschte zu bereisen und etwas zu erschaffen, das man nur Distant nennen kann.“

Produziert von Nouri Yetgin, dem Gitarristen der Band, und Howard Fang, dem Gitarristen von Within Destruction, sowie Co-Produzent Simone Pietroforte, ist Heritage der Moment, in dem Distant erwachsen werden und mit sich selbst abrechnen. „Dies ist die perfekte Distant-Platte“, sagt Alan. „Ich möchte, dass es ein Genre-definierendes Album wird, so wie es The Cleansing für Suicide Silence war – ich würde sagen, dieses Album ist für uns.“

Distant sind:

Vladimir Golic – Rhythmusgitarre

Jan Mato – Schlagzeug

Alan Grnja – Gesang

Elmer Maurits – Bassgitarre

Nouri Yetgin – Leadgitarre

