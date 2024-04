Rock Im Park und Rock Am Ring 2024: haben Timetable veröffentlicht und die Tagestickets sind erhältlich

Der offizielle Timetable für das Rock Im Park und Rock Am Ring 2024 ist ab sofort in der App, auf Social Media und der Homepage einsehbar. Früher denn je, habt ihr die Möglichkeit eure Zeit auf den Festivals zu planen.

Die beiden Festivals Rock Im Park und Rock Am Ring gehen in die nächste Phase und starten ab sofort den Vorverkauf ihrer Tagestickets in der ersten Preisstufe für 109 €. In knapp drei Monaten läuten sie den Festivalsommer 2024 ein und begrüßen ihre Fans vom 07.06 bis 09.06.2024 in Nürnberg und in der Eifel mit einem Mega-Line-Up. Bereits ein Jahr vor den großen 2025er Jubiläumseditionen, 40 Jahre Rock Am Ring und 30 Jahre Rock Im Park, feiert Deutschlands größtes Zwillingsfestival 2024 mit einem spektakulären Line-Up, das in ganz besonderem Maße auf eine Exklusivität setzt.

