Noturnall: die Weltraum-Oper “Cosmic Redemption” hat eine Kurzfilm-Behandlung erhalten

Nach der eher intimen Powerballade Shadows (Walking Through) melden sich Noturnall nun mit einem weiteren, noch ambitionierteren Musikvideo zurück. Der Titeltrack des Albums Cosmic Redemption bringt auf rasante Art und Weise die Power zurück in den Metal. Der Song beginnt mit einem dämonisch schnellen und doch hochmelodischen Gitarrensolo und ist in der Tat eine tiefe Verbeugung vor den verrückten Tagen des guten alten, wahnwitzig schnellen Power Metals. Und er ist auch irgendwie paradox! Denn ja, Cosmic Redemption birgt die Chance, uns nostalgisch werden zu lassen – klingt dabei aber nicht nach neuer alter Ware. Stattdessen haben Noturnall einen transparenten und sauberen, fast futuristischen Ansatz gewählt, der dennoch die nötige Wärme beibehält. Sowohl die Komposition als auch ihre Interpretation strahlen diese en masse aus: durch fesselnde Melodien, vollmundige Harmonien und, einmal mehr, durch das Herz und die Seele, die mit Sänger Thiagos kraftvoller und doch glaubwürdiger Stimme anklingen.

Da haben wir es also. Und was machen wir jetzt damit? Wir hacken es in Stücke! Kein Scherz, denn genau das haben unsere brasilianischen Schelme getan – mit großem Geschick, wohlgemerkt! Aber wozu, möchte man fragen, und mit welchem Ergebnis? Die Antwort ist mehr oder weniger einleuchtend:

Science-Fiction-Metal-Space-Opera-Kurzfilm! Das brandneue Video von Noturnall sollte sich jeder unbedingt ansehen, auf den eine oder mehr der folgenden Aussagen zutreffen: 1) Ich liebe Metal. 2) Ich kenne ein wenig Science-Fiction. 3) Ich leide an Meteorophobie oder auch nicht. 4) Ich liebe gute altmodische Lithotripsie*.

Los geht’s also! Sieh dir an, wie Noturnall es mit einem riesigen Asteroiden aufnehmen, der auf die Erde zusteuert, indem sie eine gigantische Lithotripsie an dem verdammten Ding durchführen – mit Wissenschaftlern, o presidente, Raumfahrt und all den oben erwähnten guten Dingen:

*Lithotripsie: ein Verfahren zur Behandlung von Nierensteinen und anderen Steinen durch Zertrümmerung mittels Stoßwellen

Darüber hinaus sollte man sich den Song auch nicht in seiner eingängigen Kürze als Titelsong auf der internationalen Veröffentlichung ihres Albums Cosmic Redemption entgehen lassen, mit dem Noturnall Ende letzten Jahres den Weg in den globalen Metal eingeschlagen haben. Die auf der CD enthaltenen 13 grandiosen Tracks, an denen auch namhafte Künstler wie James LaBrie, Mike Portnoy (Dream Theater) und andere mitgewirkt haben, beschäftigen sich mit den kosmischen Wendungen, die die Welt nimmt – sowohl auf der Mikroebene, in Form der Kämpfe des Einzelnen, als auch auf der Makroebene, in Form von Korruption und Konflikten in der Gesellschaft. Der Begriff Cosmic Redemption (kosmische Erlösung) steht für das Ziel eines jeden Menschen, als Person zu wachsen und die Welt als einen besseren Ort zu verlassen, als sie es vorher war. Das Album entstand in der aufreibenden Zeit der Pandemie und motivierte die Bandmitglieder, weiterzumachen. Und das taten sie auch, denn sie schafften es sogar für zwei bemerkenswerte Shows mit Gitarrenheld Mike Orlando, der maßgeblich zum Album beigetragen hat, auf die 70000Tons Of Metal. Mit ihrer Reise zurück nach Brasilien nach der größten Heavy-Metal-Kreuzfahrt der Welt hat die Band den großen Kreis geschlossen, der sie rund um die Welt geführt hat: Brasilien – Europa – Australien – USA – Brasilien.

Tracklist CD Cosmic Redemption:

1. Try Harder

2. Reset The Game

3. Lie To You

4. Shallow Grave

5. Shadows (Walking Through) (feat. Orchestra by Michael Romeo)

6. Cosmic Redemption

7. Scream! For!! Me!!! (feat. Mike Portnoy)

8. O Tempo Não Para (feat. Ney Matogrosso)

9. Take Control (feat. David Ellefson)

10. The Great Filter

11. Never Again (Bonustrack)

12. Hey! (Live Bonus Track feat. James LaBrie)*

13. Scream! For!! Me!!! (Live Bonus Track feat. Mike Portnoy)*

*Die digitale Ausgabe enthält stattdessen den Bonustrack Shallow Grave (Edit).

Über Noturnall

Noturnall. Das ist der Name der jungen Gruppe, die sich in weniger als zehn Jahren als eine der größten und wichtigsten Bands in der brasilianischen Heavy-Metal-Geschichte etabliert hat.

In ihrer kurzen, aber intensiven Geschichte, die 2014 begann, kamen einige Legenden der brasilianischen Metalszene zusammen, die vorher ihre Spuren bereits bei weltweit bekannten Bands wie Shaman, Angra und Project46 hinterlassen hatten. Im Line-Up befindet sich auch der meisterhafte nordamerikanische Gitarrist Mike Orlando, der mit Adrenaline Mob Hunderttausende von Alben verkaufte und vom Guitar Player Magazine in die Top 100 der besten Gitarristen aller Zeiten und in die Top 10 der Superstars des Jahres 2008 gewählt wurde.

Ikonische Konzerte, spektakuläre Tourneen, mitreißende Musikvideos und Gastauftritte von Heavy-Metal-Legenden aus aller Welt, wie Michael Kiske (Helloween, Unisonic), Mike Portnoy, James LaBrie (Dream Theater), Russell Allen (Symphony X, Adrenaline Mob), Michael Romeo (Symphony X), Edu Falaschi und anderen, festigten Noturnall als wahres Juwel des brasilianischen Heavy Metal.

Im Jahr 2022, nach fast zwei Jahren Bühnenabstinenz, begann die Band das Jahr mit einem nostalgischen Konzert im SESC 24 de Maio, wo sie klassische Songs präsentierte. Außerdem veröffentlichten Noturnall ihr viertes Studioalbum mit dem Titel Cosmic Redemption, auf dem die Band in Bestform zu hören ist – und mir ihr ganz besondere Gäste: Bassist David Ellefson (Ex-Megadeth), der Gründungsgitarrist von Symphony X Michael Romeo, der international bekannte Prog-Metal-Schlagzeuger Mike Portnoy (Dream Theater, The Winery Dogs, Sons Of Apollo), der zuvor mit der Band auf Tournee war und im Video zur Single Scream! For!! Me!!! auftrat sowie die brasilianische MPB-Legende Ney Matogrosso.

