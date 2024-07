Deltaz: spielen am 06.09.2024 im Kulturzentrum Jever

Wer glaubt, die Band Deltaz nicht zu kennen, könnte sich irren. Das 1995 gegründete Punkrock-Quartett machte die ostfriesische Halbinsel und einige norddeutsche Großstädte jahrzehntelang unter dem Namen Wegweiser unsicher, bevor man sich 2023 im Zuge der Veröffentlichung des neuen und vierten Longplayers Pnkrck für eine Namensänderung entschied.

Die Band erntete mit Punkrock-Perlen wie My Private Anarchy und Ode To The Outback viel Aufmerksamkeit und konnte mit kleinen Hits diverse Sampler abrunden. Komponiert und arrangiert wird das Repertoire im Hauptquartier in Middels (Landkreis Aurich), wo man im vergangenen Jahr erstmals in Eigenregie ein gut besuchtes Proberaumkonzert auf die Beine stellte. Zahlreiche Auftritte auf regionalen Festivals wie dem Pixxen, aber auch in Kultur- und Jugendzentren konnten Deltaz in den vergangenen Jahrzehnten verbuchen.

Versucht man, den Sound der Band mit den üblichen Floskeln zu beschreiben, könnte man mit „Knackige Gitarren, melodischer Gesang, flott gespieltes Schlagzeug und wummernder Bass“ richtig liegen. Könnte man… Genauer gesagt werden aber auch Alternative- Rock ’n‘ Roll- und tanzbare Ska-Elemente miteinander verwoben. Die Texte sind indes mal sozialkritisch, mal lustig, aber immer ansprechend und zum Nachdenken anregend.

Deltaz freuen sich auf ihr zweites Konzert im jeverschen Lokschuppen

Ort: Kulturzentrum, Jever

Bands: Deltaz + Support: tba

Datum: 04.10.2024,

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt: VVK 12,00 €, AK 15,00€

Karten unter: https://nordsee.tickets/de/veranstaltung/konzert-musical-show/deltaz-fka-wegweiser–tba-4153369X176/tickets