Geladen: stellen ihren Song Serpent’s Creed vor

Geladen ist ein vielseitiges Musikprojekt, das Gothic Metal, Hard Rock, Akustikrock und Folk vereint. Gegründet im Jahr 2024, kombiniert Geladen, der Künstlername von Alessandro Caricato, kraftvolle Gitarrenriffs, emotionale Gesangspassagen und vielfältige Instrumentierung. Ihr Debütalbum Echoes Of Defiance enthält herausragende Titel wie Gota Love Myself (ein Tippfehler, der als abergläubisches Ritual verwendet wird) und Hymn Of The Lost, die ihre Fähigkeit zeigen, sowohl intensive als auch melodische Musik zu schaffen. Geladens einzigartiger Sound, geprägt von atmosphärischen Klanglandschaften und lyrischer Tiefe, markiert ein eindrucksvolles Debüt in der modernen Metalszene.

Geladen, stellen zudem einen weiteren Song aus dem ersten Album Echoes Of Defiance vor. Serpent’s Creed könnt ihr euch direkt hier anhören: